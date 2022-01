Conductas temerarias en A Coruña para ver las grandes olas del temporal

El temporal en el mar que afectó al litoral de A Coruña este fin de semana no dejó un balance de daños, pero sí una buena cantidad de conductas temerarias. Varias imágenes compartidas en redes sociales muestran a personas en Punta Herminia, al pie de los acantilados y con el evidente peligro de que una ola los pudiese arrastrar.

El noroeste de la provincia estuvo este fin de semana en alerta naranja por fuerte oleaje. Se alcanzaron picos de olas de entre 6 y hasta 12 metros de altura, en el caso de las mediciones realizadas en el Puerto Exterior de Punta Langosteira.

IMPRUDENCIA EN PUNTA HERMINIA

El caso más llamativo es el de una persona que se situaba frente a la Torre de Hércules, al lado de la estatua de la Caracola de Moncho Amigo. Estaba el sábado sobre las 13h en la zona de rocas mientras se veía la gran altura de las olas que rompían a su lado.

Pese a los avisos de las chicas que grababan a distancia, siguió en el lugar. El vídeo se corta después de ver cómo una de las olas lo alcanza y cubre completamente. Hasta el momento no ha trascendido que le haya causado ningún daño, y de hecho en la descripción del vídeo la autora subraya la “suerte” que tuvo y habla en otros tuits de “final feliz”.

EL RAPAPOLVO DE LA ALCALDESA

Estas imágenes causaron la indignación de varias personas, entre ellas la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey. En su cuenta oficial, ha expresado su enfado por estas conductas que ponen en riesgo no solo a las personas que están al lado de la costa, sino también a los servicios de emergencias. Playas cerradas y en alerta naranja hasta el 10. Pero siempre hay alguno al que le cuesta entender que no hay que acercarse. ¿Tan difícil es? Ni policía, bomberos o protección civil están para jugarse la vida por la inconsciencia de algunos. Ya está bien. #Sentidiño, por favor”, decía el tuit de la regidora.

Playas cerradas y en alerta naranja hasta el 10. Pero siempre hay alguno al que le cuesta entender que no hay que acercarse. ¿Tan difícil es? Ni policía, bomberos o protección civil están para jugarse la vida por la inconsciencia de algunos. Ya está bien. #Sentidiño, por favor https://t.co/Ag0ZIWVa3K — Inés Rey García (@inesreygarcia) January 8, 2022





Una persona ponía sobre la mesa la necesidad de que ese saliente, una zona completamente abierta, se acordonase, planteando si la irresponsabilidad no sería también compartida por los responsables de Seguridad Ciudadana. La alcaldesa contestaba visiblemente enfadada y planteando que se vaya a “acordonar toda la costa porque las olas de hasta 12 metros no se ven”. Se planteaba irónicamente si “lo siguente” sería “acordonar las aceras” para que las personas “no se tiren encima de los coches”.

Claro, ahora vamos a acordonar toda la costa pq las olas de hasta 12 metros no se ven. Y lo siguiente qué será? Acordonar las aceras para que no se tiren encima de los coches? — Inés Rey García (@inesreygarcia) January 8, 2022





La regidora no fue la única a la que indignó este comportamiento. Entre los más de cien usuarios que compartieron el vídeo estaba la cuenta de Protección Civil de A Coruña. Se preguntaban cómo es posible que se sigan viviendo “situaciones tan peligrosas por irresponsabilidades que pueden terminar de forma fatal”. Y concluía con algo evidente: “una foto de las olas o verlas de cerca no vale más que una vida”.

En serio?

Seguimos viviendo situaciones tan peligrosas por irresponsabilidades que pueden terminar de forma fatal?

¡¡¡NO,una foto de las olas o verlas de cerca NO vale más que una vida!!!!???????? https://t.co/BCOUiaVG2A — Protección Civil Coruña (@PCivilCoruna) January 8, 2022





SALTARSE EL CORDÓN DE LAS PLAYAS, UN CLÁSICO

El protagonista del vídeo no fue el único que se acercó a este saliente el fin de semana. Otras fotos captadas el domingo muestran a dos personas sentadas al pie de la escultura de la Caracola, supuestamente un padre/madre con su hijo, delante de olas de considerable tamaño. En este caso, indica la autora del vídeo, intervino la Policía Local.

Además, también se pudo ver a viandantes que se saltaron el cordón policial en los accesos a las playas. Tal y como recogen varios tuits, hubo personas que caminaban por la arena e incluso alguna sanción.

Las olayas están con cinta de @Policia_Coruna y la gente paseando por la playa como si no fuera con ellos… que más da si acotas si la gente cree que la libertad es hacer lo que te dé la gana… — Aurora Malvárez Carleos (@AuroraMalvarez) January 8, 2022





Wuau,????aquí playas cerradas y una multa a una tipa con un perro?? por la playa del Orzan por tontaina?????? — ?????????? ?????????????????? ???????????? (@Mariafher2) January 8, 2022





Aunque en medio del temporal, no parecía muy apropiado el mensaje que compartían en la cuenta oficial de Turismo de A Coruña. Apelaba a los "irreductibles", personas mayores que, "no pierden un día sin darse un baño en la playa de Riazor", y esto "llueva, haga frío, sol o viento" . Quizás no era el mejor de los ejemplos en una jornada de alerta como la del domingo.

??‍?? Llueva, haga frío, sol o viento, un grupo de señoras y señores irreductibles no pierde un día sin darse un baño en la playa de Riazor. Su espíritu es el mejor ejemplo para el resto de coruñeses y visitantes#SiempreAbiertapic.twitter.com/Xogq6cCt9I — Turismo de A Coruña (@CorunaTurismo) January 9, 2022





AVISO AMARILLO ESTE LUNES

Este lunes la AEMET mantiene un aviso amarillo en el Noroeste de A Coruña por olas de cinco metros. No obstante, la previsión es que las playas estén reabiertas ya en horario de mañana.

?? ACTUALIZACIÓN | O aviso de alerta laranxa por costeiros ampliarase ata o luns, día 10 de xaneiro, ás 07.00 horas.



?? As praias da cidade seguirán precintadas tamén ata o día 10, en horario de mañá. https://t.co/cT39kRpsrL — Concello da Coruña (@ConcelloCoruna) January 9, 2022





Esta jornada las máquinas vuelven al arenal de Riazor. El Ayuntamiento ejecuta la restauración de la duna de contención de la playa, para reforzar la seguridad del paseo marítimo ante posibles golpes de mar. Una máquina bulldozer trabaja, al menos, hasta el martes para volver a levantar la acumulación de arena.