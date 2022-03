Así afecta la huelga de transporte al mercado de la Plaza de Lugo (A Coruña)

La lonja de A Coruña ha estado este jueves al 10% de su actividad habitual. La mitad que ayer. Se suman tres factores: huelga en el transporte. Amarre de algunos barcos y, por si fuera poco, hay temporal. Esto repercutió de forma importante en la actividad de mercados como el de la plaza de Lugo.

Ambiente en la planta baja de la Plaza de Lugo a las 9h









A primera hora estaba todavía a medio gas el mercado, con algunas mercancías llenando y puestos que no llegaron a abrir debido a la falta de pescado. La huelga afecta sobre todo a los camiones,que ya no llegan al puerto pero la mercancía que compraron aquí sí pudo llegar gracias a la escolta policial a las furgonetas que abastecen a los mercados locales.









Que hubiese poco pescado no significa que no hubiese ninguno. Merluza del pincho, alguna meiga, chocos, cabras... son algunos de los pescados de los que se exponían en los mostradores. Encontrar otras especies como salmón o ver marisco, al menos del día, ya es más difícil.

Algunas especies sí llegan a los mercados locales









CARNE Y FRUTA

Esto, en la pescadería. Al subir un piso, a la carne, y la cosa cambia. Aquí sí hay producto. En algún puesto dicen que no han tenido ningún problema y todos apostillan: “de momento”. Es el caso de Mari. Tiene una pollería y el hecho de jugar con producto de proximidad le favorece. Llegó todo, "menos uno de Lugo".





En la frutería había variedad, especialmente en las verduras. Los almacenes salvan una situación que empieza a complicarse para productos que vienen de fuera. Por ejemplo, las fresas, según contaba Ana desde el mostrador, tenen que entrar por Portugal porque si no los camiones no pasan de Benavente.









LAS DIFICULTADES DEL PAN

El menú se completa con el pan. No por la huelga, sino porque no llega el cereal de Ucrania con el que se hace la harina. Los productores han subido precios y venden el pan más caro a las tiendas. Una de las panaderías comentaba que, de momento, no los ha repercutido en lo que cobra al consumidor.

Lo que más falta, coinciden todos los placeros, son los clientes, que ya no bajan a la plaza de abastos por miedo al desabastecimiento. De momento, la bolsa se puede llenar con facilidad y buen surtido en este céntrico mercado de A Coruña,si vamos más allá del pescado fresco.