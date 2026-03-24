Jupol pone el foco en la inseguridad en Badajoz: "Nunca se había vivido una oleada de delitos tan graves en tan corto período de tiempo"

El sonido de las sirenas ha vuelto a resonar en Badajoz durante la pasada noche tras un nuevo tiroteo en la barriada del Progreso. Aunque este suceso no parece guardar relación con el enfrentamiento entre clanes familiares de San Roque y el Cerro de Reyes, pone de nuevo sobre la mesa el grave problema de seguridad que vive la ciudad.

Falta de policías, la raíz del problema

El sindicato policial Jupol vuelve a poner el foco en la falta de policías como principal detonante de la situación. Su secretaria regional, Belén Hurtado, lamenta que el catálogo de agentes está obsoleto. "De hecho, el catálogo no se actualiza desde 2008, está totalmente obsoleto", denuncia Hurtado.

Según explica la secretaria regional de Jupol, a esta carencia de personal se suma que los agentes disponibles deben asumir tareas como las custodias hospitalarias de presos o la vigilancia de detenidos en los juzgados, lo que merma todavía más la presencia policial en las calles.

Un "efecto llamada" para los delincuentes

Desde el sindicato se advierte que esta falta de efectivos está generando un peligroso efecto llamada en los delincuentes. "Nunca se había vivido una oleada de delitos graves y muy graves, con tiroteos, viviendas ardiendo, coches ardiendo en tan corto período de tiempo", asegura la secretaria regional de Jupol.

Nunca se había vivido una oleada de delitos graves y muy graves en tan corto período de tiempo" Belén Hurtado

La frecuencia de sucesos como tiroteos, casas incendiadas, coches calcinados y el uso de cócteles molotov ha generado una situación inusual y muy peligrosa en Badajoz. La realidad es que los pocos policías disponibles se ven desbordados para atender la creciente demanda de seguridad.