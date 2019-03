Ana Blanco: " Mis hijos preguntan todos los días por su padre y no tengo respuesta para esas preguntas"

Es difícil ponerse en la piel de la familia y los amigos de Emilio Pintor. Hace más de un mes que no se sabe nada de este vecino de A Coruña, de 43 años. Desapareció en el entorno de Belesar. Su entorno no se resigna, y este sábado volverá a participar en un acto para pedir que no cese la búsqueda activa de este hombre. Será con una marcha solidaria en Melide, localidad natal de Pintor. Será a partir de las seis de la tarde. Saldrá del palacio de Congresos de Melide hasta el ayuntamiento. Los coruñeses que quieran acompañar a la familia y amigos de Pintor podrán coger un autobús que saldrá de A Coruña en la parada de Nuevos Ministerios, enfrente a la gasolinera Campsa. Tienen que anotarse en el 619359296.

Su mujer, Ana Blanco, ha hablado con COPE Coruña, para pedir que "no se deje de buscar, para que se siga realizando una búsqueda activa. No queremos una búsqueda pasiva". Reivindica, también, que se dote a la policía nacional de medios: "me consta que han puesto muchos medios pero no tenemos respuestas". Asegura que la policía nacional le ha dicho que "no tienen por donde tirar, que hacen todo lo posible para buscar pistas pero no tienen ningún resultado". Además, apunta, que durante todo este tiempo "no hemos recibido ninguna llamada de nadie que pueda darnos información de su paradero. Estamos buscando nosotros pistas por nuestros propios medios". La mujer de Emilio Pintor también denuncia el vacío legal en el que se encuentran las familias de personas desaparecidas que tienen que esperar 10 años hasta que la ley da por fallecidos a esas personas.

A pesar del paso del tiempo, Blanco asegura que toda la familia "tenemos esperanza de encontrar a Emilio. Esa esperanza se convierte, a veces, en desesperanza. Yo tengo dos hijos pequeños, de 7 y 9 años, que todos los días me preguntan por su padre y no tengo respuesta para esas preguntas. Nos vemos envueltos en un vacío tan grande que no tenemos ningún tipo de respuesta".