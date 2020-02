El alcalde de Oleiros llama “impresentable” al de Vigo por desentenderse del IVA de las comunidades

“A mí las comunidades autónomas no me importan nada”. Así se expresó hace unos días el alcalde de Vigo, Abel Caballero (PSOE), sobre los 2.500 millones euros que piden regiones como Galicia al Estado por el IVA de diciembre de 2017. Las declaraciones de Caballero han sido contestadas con contundencia en COPE Coruña por otro alcalde que no se caracteriza por su continencia verbal: el de Oleiros (A Coruña) El independiente Ángel García Seoane lo ha llamado “impresentable” entre otros muchos calificativos.

“Es denigrante que un cargo político que fue ministro y que ahora es presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias diga que solo le importa Vigo”, comentaba indignado Seoane en la emisora. “Él no está en España y no está en Galicia”, dijo el regidor, quien considera que, desde la FEMP, Caballero “tenía que estar gritando” para reclamar la devolución del dinero.

“Me parece indignante que este tipo de politiqueros sigan en puestos clave como la FEMP”, aseveró el alcalde oleirense, quien llamó “impresentable tremendo” al mandatario vigués , y fue a más: “me parece más un payaso que otra cosa”.

Incide en que que Caballero representa a los alcaldes de toda España a través de la Federación, por lo que lo conmina a “que deje” el cargo si no adopta la postura que piden muchas voces. Recuerda que la devolución del IVA no atañe solo a la comunidad gallega, gobernada por el PP, sino que “son varias las que están reclamando la deuda que tiene el Estado con ellas”. También incide en que la demanda se ha adoptado por unanimidad en órganos como la Diputación de A Coruña y muchos ayuntamientos, “incluso alcaldes socialistas”.