Agenda de A Coruña fin de semana 26-28 de septiembre de 2025

El último fin de semana de septiembre, toca apurar el sol mientras se pueda. Estos son algunos de los actos de la agenda cultural y festiva en A Coruña y la comarca, el viernes, sábado y el domingo.

Conciertos

Quevedo actuará en el Coliseum de A Coruña por partida doble. Las citas serán este viernes y este sábado a las diez. El recinto cambiará su disposición habitual para transformarse en un escenario 360 y que permitirá al público estar alrededor del mismo. Serán más de 21.000 personas en los dos días de actuación.

En la Sala Mardi Gras este viernes habrá un Tributo al Punk Rock Americano con las entradas agotadas desde hace tiempo. Este sábado, a las once de la noche, concierto de Exit, con entradas a doce euros.

Noela Bao Sala Mardi Gras (A Coruña)

En el Jazz Filloa, este viernes concieto de A Standard Conspiracy, con pases a las nueve y media y a las once y entradas a doce euros. Este sábado, en el mismo horario, Elizondo y Tojeiro Quartet.

El dúo parisino The Blaze llega a la cúpula del Monte de San Pedro, de la mano de Zara. El concierto será este viernes a las nueve.

Y en el Garufa Club, este viernes a las diez, la Garufa Blue Devils Big Band, y este sábado, a las diez, Son de Camagüey.

Concierto también este viernes de Joe Crepúsculo en la Sala INN. La entrada es libre hasta completar aforo. Las invitaciones se pueden descargar en grupopelicano.com/innclub.

El Centro Comercial Cuatro Caminos celebrará su treinta y ocho aniversario este sábado con una edición del 4C Sound Festival. Tendrá lugar durante toda la jornada con propuestas para todos los públicos y una gran cita musical de broche final, el concierto gratuito del grupo coruñés Lemot, que actuará a las nueve.

Cuatro Caminos Centro Comercial Interior de Cuatro Caminos Centro Comercial en A Coruña

cine y ciencia

El Festival Internacional de Cine de A Coruña Intersección acogerá la retrospectiva más completa de Travis y Erin Wilkerson. Se celebra desde este viernes y hasta el 4 de octubre y las proyecciones serán en la Fundación Luis Seoane, Palexco, Cantones Cines y Filmoteca de Galicia.

Intersección #INTERSECCION2025 - Creative Agitation

Precisamente en la Filmoteca de Galicia, este viernes a las seis se proyecta Loulou, de Maurice Pialat, y a las ocho y media, 'La Viajera', de Hong Sangsoo. Este sábado, a las seis, Juan, como si nada hubiera sucedido.

El Muncyt celebra la G-Night, Noite Galega das Persoas Investigadoras. Este viernes por la tarde habrá varios talleres de tecnología, meteoconsultas y matemáticas y física.

Universidade da Coruña Experimentos en la noche europea de personas investigadoras

También dentro de esta celebración, a las seis, en la Dársena de la Marina se ofrecerán talleres dirigidos al público gamiliar sobre la investigación en química y biología. Y en el Árnica Bar, a partir de las seis habrá charlas dirigidas al público adulto.

Teatro, ópera y charlas

Dentro del ciclo principal de otoño del Teatro Rosalía, este viernes a las ocho y media y este sábado se representa Go Home, de José Luis Prieto Roca, y con la dirección de Tito Asorey.

Y continúa la programación de Amigos de la Ópera. Este viernes y el domingo el Teatro Colón acoge el espectáculo de 'La Finta Semplice'.

La Asociación Alexandre Bóveda acoge un encuentro con la periodista Carmen Vidal y la historiadora Elisenda Belenguer.

En la FNAC a las siete se celebra la presentación de la obra 'Historias do páramo', de Pjota y Alexandre Senande.

Noela Bao FNAC A Coruña plaza de Lugo

Sábado y domingo

MEGA celebrará un año más el Oktoberfest en dos veladas. La primera será este viernes y la segunda el 3 de octubre.

La pianista gallega Elsa Muñiz ofrecerá un concierto el domingo a las siete en el Hotel María Pita.

A Coruña acogerá este domingo la Octava edición de la Travesía Costa Coruña, con pruebas de mil, cinco mil y diez mil metros de natación en aguas abiertas. Se trata de la última prueba del circuito, en la que se decidirán los ganadores de las distintas categorías.

La Carrera de la Mujer reúne también el domingo a ocho mil participantes en la ciudad. El recorrido será de 6,3 kilómetros por el paseo marítimo, entre el Palacio de los deportes de Riazor y la Torre de Hércules.

Actos en la comarca

Fuera del término municipal de A Coruña, este viernes comienza en el Paseo Marítimo de O Burgo el 'Burgo Fest', un festival de música electrónica gratuito para llegar a todos los públicos. La apertura de puertas será a las ocho de la tarde.

Culleredo celebra este viernes el Día Internacional de la Personas Mayores con una fiesta con música y baile en el Polideportivo ría do Burgo de cinco a ocho y media.

Concello de Culleredo Culleredo celebrará el Día Internacional de las Personas Mayores con una fiesta con música y baile e impulsa sesiones de Baileterapia

La Cofradía de Pescadores de Laxe organiza este sábado una degustación gratuita de tapas elaboradas con pescados de su lonja. El evento tendrá lugar en el interior del Castillo de Vimianzo, desde las doce, y estará abierto al público hasta agotar existencias.

El Rock in Cambre, uno de los festivales de rock más emblemáticos de Galicia y referene nacional, celebra edición número 33 este sábado, tras un ajuste en su calendario debido a circunstancias administrativas y logísticas

Un total de cuatro obras teatrales enmarcadas en el Circuíto de Teatro Amador de la Federación Galega de Teatro Afeccionado llegan a Oleiros este fin de semana. Este sábado a las siete y media, en el auditorio Centro Cultural A Fábrica se representa 'Croquetas'. Y el domingo, a la misma hora, 'Heroes en decembro'. La entrada es libre hasta completar aforo.

La séptima edición del Festival de Entes Animados llega el domingo a Miño. La compañía francesa Pelele representará 'A morte de Don Cristóbal' a la una en el parque de A Rúa. La función es gratuita.

El Grupo Naturalista Hábitat continúa el domingo con sus actividades de 'Vixías dos nosos ríos', con un Taller de Macroinvertebrados Acuáticos en el Río Mero, en Cambre.

Este viernes a las ocho y media, el parque Rosalía Mera, situado en la parroquia de Dorneda, acogerá el estreno del documental 'Con outra ollada', una pieza audiovisual que pone en valor este espacio verde. En la pieza, se puede oír a Sandra Ortega, hija de Amancio Ortega y Rosalía Mera, que cedió las parcelas donde iba a construir viviendas para crear este espacio natural.

00:00 Volumen Cerrar Concello de Oleiros Trailer del documental Con Outra Ollada

La segunda edición de la Carreira Camiños da Vía Verde se celebra este domingo entre Ordes y Cerceda.