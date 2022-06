Sandra Ortega creará un parque público en Oleiros (A Coruña) en vez de construir 88 viviendas

Sandra Ortega, la mujer más rica de España, promoverá la creación de un parque público en Oleiros (A Coruña). La hija de Amancio Ortega ha cedido al consistorio un terreno urbanizable en Dorneda, en el que renuncia construir.

La empresaria, hija de Amancio Ortega y Rosalía Mera, ha renunciado a los ingresos que le reportaría esa parcela. En el terreno estaba prevista la construcción de 88 viviendas, por cuya venta habría ingresado más de 5 millones de euros. En su lugar, se creará en una gran zona verde para disfrute de la ciudadanía de casi 20.000 metros cuadrados.

Por si fuera poco, Ortega también financiará las obras necesarias para la creación del parque, cuya ejecución se cifra inicialmente en unos 800.000 euros. Estos trabajos comenzarán este mes de julio, con el objetivo de que la nueva área natural esté lista en febrero de 2023.

UN REFUGIO DE LA NATURALEZA

El parque, situado entre la rúa do Mar y la rúa da Poza, pretende ser una zona verde “singular e innovadora”, con espacios flexibles y adaptados a distintos tipos de usuarios. Tendrá bancos, mesas, una zona cubierta, áreas de juego, deporte y senderos para pasear.

El proyecto contempla la creación de un refugio de biodiversidad, para acoger anfibios, aves e insectos como libélulas alrededor de una charca de agua en la que puedan convivir. Se respetará parte de la vegetación anterior y, así, se mantendrán nogales o laureles aunque se eliminarán algunas especies invasoras como las falsas acacias. Los muros existentes se conservarán y restaurarán.

Sandra OrtegaEFE/Cabalar





El proyecto fue realizado conjuntamente por técnicos del concello de Oleiros, operarios de la empresa Orza Paisajismo y la empresa de economía social Trébore Jardinería, la ejecutora de la obra. Todo el trabajo se ha llevado a cabo bajo el asesoramiento del grupo Naturalista Hábitat.

“UN REGALO PARA LOS VECINOS”

“Estas noticias no las hay todos los días”, comentaba orgulloso el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane. El mandatario, perteneciente al grupo independiente Alternativa dos Veciños, expresó el agradecimiento por un gesto que supone “una alegría” y “regalo para los vecinos de Oleiros”.

Según relató el regidor, la propia empresaria fue la que realizó la petición para este proyecto “público, social y medioambiental”. “Quiero hacer un parque público, alcalde, ¿me deja hacer un parque público?”, le habría dicho la hija de Amancio Ortega “yo dije, encantado. Ojalá vivieran muchas Sandras Ortegas al concello con propuestas de este tipo”.

El nombre del parque está todavía por determinar, pero se descarta bautizarlo como Sandra Ortega, por expreso deseo de ella. “No quiere protagonismo”, señaló García Seoane. Relató que “fue lo primero que me dijo: yo no quiero mi nombre en ninguna cosa”. De hecho, la empresaria renunció a estar en la rueda de prensa de presentación del parque.