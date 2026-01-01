'Reinventio' ilumina A Coruña con su fusión de magia, circo y danza este fin de semana

El espectáculo Reinventio llega este fin de semana al Teatro Colón de A Coruña con tres únicas funciones. Las representaciones tendrán lugar el 3 de enero a las 18:00 y a las 20:30 horas, y el 4 de enero a las 18:00 horas. Se trata de una producción gallega que se encuentra en la recta final de su gira, tras haber visitado ya cinco ciudades de Galicia.

Magia, circo y danza

Reinventio ofrece una experiencia de 90 minutos de duración, distribuida en cuatro actos y un total de 25 números. La propuesta artística combina sobre el escenario espectáculos de magia, circo y danza, en un formato pensado "para llegar al gran público".

MONCHO FUENTES Presentación del espectáculo Reinventio en A Coruña

Desde la organización animan a quienes todavía no tengan su entrada a adquirirlas. El objetivo es no solo atraer a los ciudadanos de A Coruña, sino también invitar a que "vengan ciudadanos de otros sitios", para continuar incrementando el turismo, según la delegada territorial de la Xunta, Belén Do Campo. Las entradas están disponibles en las páginas web reinventio.gal y ataquilla.com.

Un impulso para el turismo

Este evento cuenta con el patrocinio de la Xunta de Galicia a través de Turismo de Galicia. El gobierno gallego ha enmarcado su apoyo en la estrategia de "seguir en el proceso de desestacionalización", buscando atraer visitantes fuera de la temporada alta y generar un impacto positivo en sectores como la hostelería.

Esta iniciativa se suma a otras que, según la Xunta, están dando sus frutos. Entre enero y octubre, la ciudad ha recibido casi 461.000 viajeros, lo que supone un incremento del 12,4 %. Además, el gobierno gallego ha destacado una inversión de 2,2 millones de euros en 2025 para la promoción turística de la ciudad a través de diversos eventos culturales y musicales.