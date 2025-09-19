Agenda de A Coruña fin de semana, 19 de septiembre de 2025

Fin de semana festivo en el Puerto de A Coruña. Dentro del ciclo Son y Mar, este viernes llega al Muelle de Batería el Festival Modo Perreo a partir de las siete, con Danny Romero, Fuego, Jose de Rico, Kiko Rivera, Lorna y Mike Goldman.

Y este sábado y el domingo, en el mismo lugar se celebra el 'Wake up weekend'. Actuaciones este sábado de Hugel, Aaron Sevilla y Lola Bozzano. El domingo será el turno de Adrián Mills, Cloudy, Pastis y Buenri, Peterblue, Selecta e Isma B.

Segundo concierto de Joaquín Sabina en la ciudad. Tras la actuación del jueves, el cantautor regresa a el Coliseum este sábado a las diez, con su gira de despedida 'Hola y adiós'.

Dentro del ciclo gratuito 'Noites na cidade vella', este sábado a las ocho concierto a las ocho de la Orquesta de Cámara Galega, en la Iglesia de Santa Lucía.

A Coruña acoge este fin de semana una nueva edición del festival Artes por la Integración, con diversas propuestas culturales en la plaza das Conchiñas y el Fórum Metropolitano. Este viernes a las ocho y media, la compañía Teatro de los Invisibles representa la obra 'Contención mecánica' en el Fórum Metropolitano. El domingo la programación se desarrollará en la plaza das Conchiñas, con la inauguración de la exposición 'A mocidade crea'.

En el Palacio de la Ópera, este viernes a las nueve, concierto de Carminho 'Portuguesa'.

En el Jazz Filloa, Pablo Toti Hernández quartet, con pases a las nueve y media y a las once.

En el Garufa Club, este viernes a las diez, Sabinaria. Este sábado , a la misma hora, Malevaje. Y el domingo a las ocho, Guinga.

En la sala Mardi Gras, este viernes de cinco a siete menos cuarto, masterclass del batería de Joaquín Sabina. El coste es de 15 euros y las últimas entradas pueden adquirirse en acrepublicamardigras@gmail.com. A las once, concierto de Daniel Cros y las almas sedientas. Y este sábado, la Mardi Gras vivirá la Batalla de bandas Cuac FM, con entradas libre, pero con posible donativo a la cocina económica.

En el Teatro Colón, este viernes a las ocho actuación de Lourdes Pastor. Es gratuita hasta completar aforo.

Fiestas de barrio y rutas

El barrio de Monte Alto celebra sus fiestas este sábado y el domingo. La sesión vermú será este sábado en la calle de la Torre, con Combos Escola Municipal de Música. Por la tarde, habrá programación infantil en el Campo de Marte, y a las nueve, concierto de A banda da Loba y de Loita Amada. El domingo desde las doce se realiza la ruta del cementerio de San Amaro 'Xente que aínda segue en nós' y música con 'Son D\'Aquí'.

La Asociación Cultural Alexandre Bóveda celebra este viernes a las siete la ópera ambulante 'Todos somos diplomáticas', una ruta guiada por la palabra de Xurxo Souto y la música de Guni Varela y Pulpiño Viascón. La fiesta terminará en la discoteca del Circo de Artesanos. Saldrá a las siete de la Plaza San José.

Este domingo, a partir de las doce, y con salida de la Plaza de San Nicolás, se realiza la 'Ruta Literatura y música: Banda sonora da Pescaría', con Alberto Pombo. El objetivo es dar a conocer las ciudades de la mano de escritores y escritoras. No es necesaria la reserva previa.

Este sábado y el domingo se celebran también las Festas da Cubela.

Teatro y cine

En el Teatro Rosalía, Roland mon amour a las ocho y media de esta tarde. Y este sábado, a las ocho y media, también en el Rosalía, danza contemporánea con 'Mover montañas', con Alberto Velasco.

Noela Bao Teatro Rosalía de A Coruña

En la Filmoteca de Galicia, a las seis se proyecta 'Operación masacre', y a las ocho y media, 'La Boca abierta'.

Y continúa este fin de semana el ciclo de cine 'Os ollos abertos' en el Forum Metropolitano. A las siete, se proyecta 'La historia de Souleymane', con coloquio posterior con la abogada de Cáritas diocesana Salamanca Cristina Almeida Herrero. Este sábado a las siete, podrá verse 'No other land'.

Otros actos

Dentro de la Semana de Movilidad, A Coruña acoge este viernes una nueva edición de la 'Friday Mobility Night', con un recorrido que saldrá a las diez menos cuarto de la Plaza de Pontevedra.

La galería de arte contemporánea La Marina acoge desde este viernes y hasta el 4 de octubre la exhibición Trabajo peligroso, que recupera la obra de César Otero y pone en valor la plástica de este artista ferrolano, intregrante de colectivos como La Galga, Gruporzán o Atlántica.

Portas Ártabras, en la calle Sinagoga, acoge a las ocho la presentación de 'Tempo de Amoras', de Tareixa Roca.

A Coruña celebra el Día Mundial del Alzheimer con diez mesas informativas en distintos puntos de la ciudad.

Hasta el domingo, protagonista el Noveno Repsol Eco Rallye que recorrerá treinta y ocho municipios de la provincia de A Coruña.

Dentro del ciclo 'Elas son artistas' este domingo en la Fundación Luis Seoane a las siete y media, actuación gratuita de la brasileña Anna Tréa.

Continúa la Feria de Vehículos de Ocasión en Espacio Coruña hasta el domingo.

Vehículo Ocasión Coruña

Actos en comarca

Coirós celebra este sábado su VII Foliada de Queirís, una cita abierta para todos los amantes de la música y el baile tradicionales. La jornada arrancará este sábado a las ocho en las pistas del local social de Queirís y se combinarán actuaciones, tallerse y gastronomía típica.

El auditorio de la Fábrica, en Perillo, acoge desde este viernes y hasta el domingo el ciclo de cine 'Amal por Palestina 25', con el objetivo de visibilizar la realidad del pueblo palestino.

La obra 'Cortello de amor' inaugura este viernes la temporada de otoño del programa 'Culleredo en Escena'. La función dará comienzo a las ocho y media y está recomendada para mayores de 13 años. La entrada es gratuita, pero es necesaria la reserva previa.

Coruña The Style Outlets organiza un mercado de dos días este viernes y este sábado con las influencers Cuca Oliveira, Helena Rico, Sara del Río, Mimi de la Mata y Tanía Gándara.

Betanzos acoge la primera edición de la 'Festa do Lúpulo' este viernes y este sábado en la plaza García Hermanos. Se mezclará música y gastronomía en esta celebración que nace con el objetivo de honrar la historia y tradición cervecera.

Brexo Lema celebra sus fiestas en honor a nuestra Señora de los Dolores. Este viernes habrá paella y churrasco, y la verbena contará con la orquesta Los Satélites y Disco Móvil CDC. Este sábado y el domingo continuarán los festejos.

También en Sigrás, el domingo sesión vermú con el Dúo Miami y cierre con el DJ Lobetty.

Fiestas en Sigrás 2025

Cambre se convierte desde este viernes y hasta el domingo en la capital gallega de la divulgación científica juvenil con la feria 'Open Science Cambre'.