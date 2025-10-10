Agenda de A Coruña fin de semana, 10-12 de octubre de 2025

Escucha la agenda de A Coruña para el fin de semana del 10 al 12 de octubre

Son muchos los eventos musicales, actividades y actos previstos para el viernes 10, el sábado 11, y el domingo 12 de octubre en A Coruña.

festival danza na rúa 'quincegotas'

El festival de danza na rúa 'Quincegotas' celebra su octava edición desde hoy y hasta el domingo. Será en cuatro escenarios urbanos y en total, catorce compañías desarrollarán sus proyectos ante el público para poner en valor la danza contemporánea. Hoy a las seis, los eventos serán en la escalinata de la Domus. Mañana por la tarde, en la plaza de la Fábrica de Tabacos y el domingo en el Castillo de San Antón. También habrá citas en la Cúpula de Eirís. Puede consultarse la programación completa en quincegotas.wordpress.com.

Fiestas de o ventorrillo

Siguen las fiestas de O Ventorrillo. La verbena de esta noche estará amenizada por la orquesta Los Satélites. Mañana habrá sesión vermú con Xilo y Carlos y, por la noche, será el turno de la Fania Blanco Show. El domingo también habrá sesión vermú, que estará protagonizada por la cantante y finalista de Tú sí que vales y participante en La Voz, Aixa Romay.

exposición en la fundación barrié

Hoy se abre en la Fundación Barrié la exposición Fernando Álvarez de Sotomayor, que podrá visitarse hasta el 11 de enero de 2026. La Fundación Barrié rinde homenaje al antiguo director del Museo del Prado y uno de los artistas gallegos más destacados con motivo del 150 aniversario de su nacimiento. La muestra reúne en torno a 75 obras.

opciones musicales

En el Palacio de la Ópera hoy y mañana a las ocho, hay concierto de la Orquesta Sinfónica de Galicia.

Dentro del ciclo de Noites na Cidade Vella, mañana a las doce concierto gratuito en el Museo de Belas Artes y, a las ocho de la tarde, en la Fundación Luis Seoane.

En la Sala Mardi Gras, hoy a las diez y media, actuación de Pablo Unk Destruktion. Mañana a las diez, de Vanja Sky. En el Jazz Filloa, mañana Lois Rivera y Nani García dúo, con pases a las nueve y media y a las once. En el Garufa Club, hoy a las diez, concierto de la Garufa Blue Devils. Y mañana a las ocho y media, esta sala acoge el 45 aniversario de la muerte de John Lennon, con un homenaje a Cañita Brava.

Y más música. Concierto mañana en el Playa Club a las ocho de The Fuzztones y The Smoggers. Las entradas tienen un coste de entre 22 y 25 euros.

Dentro de la segunda edición de Folk no Colón, mañana concierto de Milladoiro a las ocho y media en el Teatro Colón. Las entradas pueden adquirirse en ataquilla.com.

En el Teatro Rosalía, mañana espectáculo de danza, a partir de las ocho y media, con He aquí un acto romántico.

Y otra cita con la música, pero ya el domingo la ofrecerá la Banda Municipal en el Teatro Colón a las doce y cuarto. El concierto es abierto al público hasta completar aforo.

mercado das nubes de otoño

El Mercado das Nubes de Otoño regresa a A Coruña para abrir sus puertas en la plaza de San Agustín este fin de semana. Contará con más de sesenta marcas locales.

Hasta el domingo, la Ciudad Vieja continúa siendo el escenario de la primera edición del festival Atmósteras, que visibiliza la arquitectura efímera contemporánea.

Dentro de la Semana de Prevención, con actividades, acciones formativas y simulacros, esta tarde en la Plaza de María Pita habrá talleres variados para todos los públicos sobre incendios domésticos, manejo de extintores o pautas a seguir en un accidente de tráfico. Las actividades continúan el fin de semana.

Andy Perez Imagen de una de las actividades de la Semana de Prevención

El Circo de Artesanos acoge a las siete y media la presentación del libro 'El Cuplé. Historia en cómic'.

En el Centro Ágora, de cuatro y media a ocho habrá un taller con el fotógrafo y premio nacional de fotografía Alberto García Alix.

explora dinosaurs

En la explanada de O Burgo, desde hoy y hasta el 19 de octubre, oportunidad para disfrutar de Explora Dinosaurs, una exposición de dinosaurios animatrónicos con movimiento real y actividades para toda la familia.

Culleredo celebra mañana el Día de la Mujer Rural, con una amplia programación con música, artesanía, foliadas y gastronomía. La fiesta será en el recinto cubierto del parque de la Torre de Celas a partir de la una.

Mañana se celebra el V Urban Trail Polígono de Bergondo, una prueba solidaria, en la que todo lo recaudado irá a parar a la Asociación de Familiares Enfermos de Alzheimer.