15:30 | 26 NOV 2025 | LUZ DE CRUCE
Ford formó parte de la historia de los 60 años de COPE Valencia
Vicente Herranz
Valencia - Publicado el - Actualizado
1 min lectura29:44 min escucha
Temas relacionados
"Atentos hoy a Koldo porque guarda una bala de plata; esa bala tiene que ver con la reunión de Otegui y Sánchez"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h