Agenda de A Coruña miércoles, 3 de septiembre de 2025

Hoy se estrena un nuevo festival de cine en A Coruña. Es el Lóstrego Festival en el Forum Metropolitano. Desde esta mañana y hasta el sábado, el cine fantástico y de terror será el protagonista en este punto de la ciudad. Esta mañana ha habido ya cuentacuentos y la inauguración de una exposición, y a las seis y media se celebra el Bloque 1 de la Sección oficial de Cortos, y a las ocho, la proyección de La noche de los muertos vivientes. Mañana, de once y media a una, habrá el taller infantil "Crea tu propio monstruo" y presentaciones de libros a las doce. Las proyecciones continuarán por la tarde.

El Ayuntamiento de A Coruña abre la exposición Francisco Miguel Fernández Díaz. 1897–1936. Se inaugura a las 18:30h en la Casa-Museo Casares Quiroga.

Abanca, Afundación y el concello de Camariñas han inaugurado hoy la exposición "Destino. Una peregrinación de Manuel Valcárcel" en el Museo Man de Camelle. En las cuatro peregrinaciones del fotógrafo gallego Manuel Valcárcel se habla de familia, emigración, envejecimiento, sostenibilidad y hogar. Podrá visitarse hasta el 2 de octubre.

Coque Malla celebrará en A Coruña su 40 aniversario en la música el próximo 4 de octubre en el Palacio de la Ópera. A falta de un mes, el concierto ya ha vendido el 70 % del aforo en ataquilla.com y la taquilla de la Plaza de Ourense.

Coque Malla, que celebra sus 40 años sobre los escenarios, actuará esta noche en Abandoibarra

Que no se te pase el plazo

Y atentos en estos primeros días de septiembre a las inscripciones y preinscripciones. Hoy, por ejemplo, es el último día de la preinscripción online para las actividades socioculturales en los centros cívicos hasta finales de año, con una oferta de cinco mil plazas. La publicación de los listados será el 8 de septiembre.

El programa Educar en Xustiza, promovido por el Consejo General del Poder Judicial, abrió ayer el plazo de inscripción para participar en el curso 25/26. La iniciativa va dirigida al alumnado de bachillerato y de ESO para que puedan conocer el funcionamiento del sistema judicial. El alumnado podrá asistir a juicios y tendrá la oportunidad de conversar con jueces y juezas sobre los asuntos abordados en sala. Para participar, los centros educativos deben ponerse en contacto con el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en el correo comunicacion.tsxg@xunta.gal.

La Asociación de Jóvenes Empresarias y Empresarios de A Coruña (AJE Coruña) anuncia la apertura del plazo de candidaturas para la vigesimosexta edición del Premio Emprende Coruña. Las empresas que deseen presentar sus candidaturas pueden hacerlo hasta el 15 de septiembre, enviando la solicitud al correo info@ajecoruna.com. Toda la información está disponible en la web de AJE Coruña.

En Oleiros, el centro cultural As Torres de Santa Cruz acogerá los días 20 y 27 de septiembre un taller de juego de utensilios de sushi. Está dirigido a mayores de 12 años y el precio es de 4 euros. Las inscripciones pueden hacerse hasta el 12 de septiembre a través de la web del Ayuntamiento de Oleiros.