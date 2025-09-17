Agenda de A Coruña miércoles, 17 de septiembre de 2025

Llega la VII Edición del Ciclo de Cine 'Os Ollos Abertos' al Forum Metropolitano. Se celebra desde este miércoles y hasta el sábado. Se proyectarán cuatro películas gratuitas que afrontan algunas casuísticas relacionadas con las migraciones. A las siete de esta tarde podrá verse 'Bidasoa 2018-2023', de Fermín Muguruza, con coloquio posterior de Ion Aranguren

Os Ollos Abertos Ciclo de Cine Os Ollos Abertos (A Coruña)

También el Forum Metropolitano acoge a las siete y media una charla sobre la fachada marítima y los puertos de San Diego. Intervendrán Martín Fernández Prado, presidente de la Autoridad Portuaria, Ruth Varela, Presidenta de la Delegación de A Coruña del Colegio de Arquitectos, Francisco Jorquera, presidente da Comisión de la Fachada Marítima y Benedito Álvarez, miembro de la directiva de la Defensa del Común.

Entradas agotadas para la jornada inaugural de Encontros con Escritores en Sede Afundación. Este miércoles a las siete el protagonista será Arturo Pérez-Reverte, que hablará de nueva novela Misión en París.

Y en el Garufa Club, a las nueve actuación de Leo Middea.

Dentro de la Semana Europea de la Movilidad, hasta el día 22 continúan las muestras y los talleres en la Plaza de Pontevedra.

En la Filmoteca de Galicia, a las seis se proyecta Rapa, de Alejandro Enríquez, con entrada gratuita. Y a las ocho y media 'Nosotros no envejeceremos juntos', de Maurice Pialat.

En la FNAC, a las siete menos cuarto se presenta el libro 'Marketing da Casa. Un manual de marketing estratéxico nivel usuario', de Xosé Luis Reza.

DAVID BALADO GONZALEZ Xosé Luis Reza

La Asociación Cultural Alexandre Bóveda acoge a las siete y media una charla de Iria-Friné Rivera Vázquez con el título 'O ollo debe viaxar. O espírito creativo da pintura dende o Fin de Siècle ós ruxintes anos 20'.

La iniciativa 'Divulgando o noso' llega a las calles de A Coruña con cinco infografías científicas de proyectos de investigación de la UDC que estarán durante dos semanas en diferentes marquesinas de las paradas de bus urbano. El objetivo de esta acción, en colaboración con el Ayuntamiento, es trasladar al público contenidos de la labor de investigación de una forma gráfica y sencilla.

UDC Marquesina con divulgación promovida por la Universidade da Coruña

Actos futuros

El Grupo Naturalista Hábitat organiza un curso de iniciación a la micología todos los lunes desde el 22 de septiembre al 1 de diciembre de seis y media a ocho. Se desarrollará en su local social y el precio es de 22 euros.

El investigador Rey Donne Papa visita la Universidad de A Coruña para reforzar la colaboración internacional en sostenibilidad ambiental. Este profesor de la Universidad Santo Tomás, en Manila, impartirá una conferencia en el CICA el jueves a las doce.

Gervasio Sánchez y Alberto García Alix, fotoperiodista y fotógrafo respectivamente y ambos galardonados con el Premio Nacional de Fotografía serán los principales atractivos de la programación complementaria del Premio Luís Ksado de creación fotográfica. Para participar en sus talleres, que se celebrarán los días 9 y 10 de octubre en el Centro Ágora, es necesaria la inscripción en la web de la Diputación de A Coruña.