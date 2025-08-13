Agenda de A Coruña miércoles, 13 de agosto de 2025

Este miércoles, 13 de agosto, siguen las fiestas de María Pita en A Coruña. Citas con el folclore, el cómic, la presentación del espectáculo de Uxía o el comienzo de las fiestas de Santa María de Oleiros marcan la agenda de esta jornada en la ciudad.

mÚSICA Y DANZA Y ESPECTÁCULOS INFANTILES

Arranca el Festival Internacional de Folclore. Tras la recepción municipal, tocan las primeras actiaciones. A las 20h en el Campo da Leña estarán los cuatro grupos participantes: Zespół Pieśni i Tańca Łany de Polonia, Ballet Jammu de Senegal, Kirqui Wayra Compañía de Danzas Tradicionales de Chile y la Asociación de Coros e Danzas “Eidos” de aquí, de A Coruña.

Noela Bao Festival Internacional de Folclore de A Coruña

Uxía lleva su música a las Noites de María Pita. Concierto desde las 22h en su gira de presentación de “Será por Flores”. Estará acompañada por Devacas, Mercedes Peón, Rosa Cedrón o Budiño. Habrá un dispositivo especial de bus al terminar los conciertos, con la salida de varias líneas de puerta Real a los barrios a medianoche.

Miguel González Quartet actúa en el Jazz Filloa. Guitarra, piano, contrabajo y batería con doble sesión, a las 21:30h y a las 23h. Las entradas, a 10 euros.

Continúan los espectáculos de Cascarillarte. A las 19:30h, Sonsoles Penadique estará con O Chontófano de Dorothé en Palavea.

mUCHA ACTIVIDAD EN LOS JARDINES

Sigue también Viñetas desde O Atlántico. Esta tarde, firma de autores como Dave Cooper, Don Rogelio J, Magius a las 17h, charla «O futuro do cómic nun mundo artificial», por Alberto Carceller a las 18:30h o la proyección de Quinografía a las 19h en el Teatro Colón. En este mismo escenario, sesión de Música y BD, a las 21:30h, con Magius, Fermín Solís y Don Rogelio J. En la carpa de la feria, Pablísimo y Juan Rodríguez participan en ContaCómic a las 18h y a las 19:30h.

Y en los Jardines, también, están unas 40 casetas del Mostrart, la Feria de Artesanía, que se puede caminar y visitar en el Cantón Pequeño. Dentro de Mostrart Ao Vivo, Mario López impartirá un taller de elaboración de una taza con la técnica tradicional Kurinuki. Está dirigido a mayores de 15 años.

Noela Bao Feria del Libro de A Coruña 2025

Fiestas y actos en la comarca

En Oleiros arrancan las fiestas en honor a Santa María y San Roque, por todo lo alto. A las 21h, degustación de langostinos a la plancha y a las 21:30h, verbena con DJ JJ Compota y Los Satélites.

Calientan motores las fiestas de San Roque de Betanzos. A las 20h, concierto Cidade de Betanzos en la Iglesia de Santiago, con la Coral Polifónica de Betanzos, la agrupación musical Carlos Seijo y la Banda Municipal de Música.

En Culleredo, abren una exposición con las fotografías con el móvil tomadas por el alumnado de la actividad municipal dedicada, precisamente, a esto. Se puede ver hasta final de mes, por las mañanas, en el Edificio de Servizos Múltiples de O Burgo.

Concello de Culleredo Una de las fotos expuestas en Culleredo

Además, el concello de Culleredo organiza para sus mayores una excursión a Lugo el próximo 24 de agosto, con 100 plazas disponibles. · El plazo de preinscripción está abierto hasta este jueves, 14 para empadronados y hasta el 18, para no empadronados.

Mirando a las estrellas

Esta semana el Planetario de A Coruña mira a las Perseidas. Hasta este domingo, dedicará todas sus sesiones a explicar cómo ver esta lluvia estival de estrellas. La única excepción es la sesión infantil de las 17h.

Casa de las Ciencias de A Coruña

