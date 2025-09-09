Agenda de A Coruña martes, 9 de septiembre de 2025

El cómico Roi da Costa estrena nueva temporada con su espectáculo Dépor Locura en la Sala Garufa. El exentrenador blanquiazul Rubén de la Barrera, y Rodrigo Vázquez, nuevo presentador de Saber y Ganar en Televisión Española, son los invitados del show de este martes a las nueve de la noche. El espacio compartirá anécdotas, recuerdos y dosis de humor. Las entradas tienen un coste de doce euros y pueden adquirirse en entradium.com.

Este martes llega a la Sala Mardi Gras uno de los platos fuertes para fans del folk americano y el Doo Woop. Guthrie Family Singers, tres artistas desde Estados Unidos, de la estirpe de Woody Guthrie, el ídolo de juventud de Bob Dylan. Actuarán la nieta Sarah Lee y las bisnietas Robin y Serena. Las entradas pueden adquirirse en entradium.com.

Última semana para visitar la exposición de la Fundación Marta Ortega Pérez sobre el fotógrafo británico David Bailey. La muestra, que se despide de la ciudad el domingo, reúne más de 140 fotografías realizadas por Bailey durante las décadas de los años 60 y 70.

Desde este martes y hasta el lunes 15 se celebra la festividad litúrgica de la Virgen de los Dolores en la Parroquia de San Nicolás. Todos los días habrá el rezo del Septenario a las siete de la tarde y la misa a las siete y media.

La Filmoteca de Galicia inaugura este martes el nuevo curso con un ciclo sobre el director francés Maurice Pialat y un recorrido por el cine argentino de los años 60 y 70. A las seis se proyecta Maurice Pialat, el amor existe. Y a las ocho y media, A la deriva.

Plazos de inscripción y entradas

La Fundación María José Jove abrió este lunes el plazo de inscripción de los Talleres extraescolares inclusivos para el nuevo curso 2025/2026. El proceso puede llevarse a cabo hasta el 24 de septiembre a través de la página web fundacionmariajosejove.org. Para esta edición los talleres incluyen tres actividades: ciencia creativa, para niñas y niños de siete a catorce años; laboratorio de arte, para edades entre los cinco y los doce años; y laboratorio de cómics, lettering e ilustración, para edades entre los siete y los catorce.

Está también abierto el plazo de inscripción para Acougo, el encuentro que organiza la Asociación Española contra el cáncer para familias que conviven con esta enfermedad. Se celebrará los días 24, 25 y 26 de octubre en el Pazo de Mariñán. Es un encuentro totalmente gratuito que busca ofrecer a las familias un fin de semana de descanso, ocio y conexión con otras familias en circunstancias similares. El plazo está abierto hasta el 22 de septiembre y el proceso puede hacerse en el correo acoruna@contraelcancer.es. Este correo puede usarse también para inscribirse en el programa EnRede, que ofrece actividades de ocio y tiempo libre gratuitas para pacientes oncológicos y familias.

Y dentro de los conciertos do Xacobeo, llega por primera vez a A Coruña, The Dire Straits Experience. Chris White ha decidido resucitar las mejores canciones de Mark Knopfler. La cita será el 24 de octubre en el Coliseum a partir de las nueve de la noche. Las entradas están ya a la venta en direstraitsexperience.com.