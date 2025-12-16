Agenda de A Coruña martes, 16 de diciembre de 2025

El Ayuntamiento de A Coruña está celebrando a lo largo de esta semana talleres de Navidad en la Casa del Agua de cuatro y media a ocho y media, y orientados a concienciar en estas fechas sobre la sostenibilidad y la economía circular. El de hoy lleva por título ‘Adornos de barro con pegada natural’. Los participantes trabajarán con barro para crear pequeños adornos de Navidad con un acabado natural, estampando hojas y elementos vegetales.

Además, el Mercado de Nadal abre de once a tres y de cinco a diez. Y el Belén Municipal puede visitarse de once a dos por las mañanas, y de cinco a nueve por las tardes.

Habrá actuaciones de corales en los soportales de María Pita. A las siete y media de la Coral Polifónica Follas Novas, y a las ocho y media, de la Polifónico Coruñesa Canticorum.

La pista de hielo del muelle de Batería de A Coruña está abierta de lunes a jueves de cuatro a nueve y media y con horario ampliado los viernes y fines de semana.

Dentro de la programación navideña del Centro Comercial Los Rosales, a las cinco y media hay visita de Papá Noel, en la planta baja, y martes de ajedrez, a las siete en la planta alta.

Más allá de la navidad

La Casa Museo Casares Quiroga realiza esta semana dos actividades en el marco de la exposición ‘María Casares, Pedro Soler. Collioure 1989’. La primera será hoy a las cinco y media, con una sesión del club de lectura con la Biblioteca Municipal de Monte Alto, dedicada al libro ‘A única, Maria Casarés’, de Anne Plantagenet.

En la Filmoteca de Galicia, a las seis se proyecta Fake Fruit Factory, By the lake y Anselmo and the women. Y a las ocho y media, Charisima, de Kiroshi Kurosawa.

Noela Bao Casa da Cultura Salvador de Madariaga

El Auditorio de Sede Afundación acoge a las siete la tertulia SINFILTRO Hacia el futuro y más allá, un evento editado, producido y conducido por Marcelo Castelo que acerca el impacto de la inteligencia artificial en las vidas de las personas, a la par que recauda fondos. La inscripción tiene un coste de tres euros y la cantidad será donada al programa Cultura por alimentos. Las entradas pueden adquirirse en ataquilla.com.

Dentro del ciclo de catas de El Corte Inglés, el de hoy se titula ‘Aperitivo navideño con Estrella Galicia y conservas de El club del gourmet’. Los interesados en inscribirse pueden hacerlo en el correo eventosacoruna@elcorteingles.es.

En el Teatro Rosalía, a las ocho, hay concierto de la Orquesta de Cámara Galega, con entradas desde 15,60 euros en ataquilla.

Entradas y plazos

Mañana a partir de las once se ponen a la venta las entradas para el concierto que Raphael ofrecerá en A Coruña el 21 de noviembre de 2026 en el Coliseum. Pueden adquirirse en la taquilla de la plaza de Ourense y en ataquilla.com.

La Fundación Barrié convoca un total de 16 becas para realizar estudios de posgrado en el extranjero. Las bases pueden consultarse en la web fundacionbarrie.org.

Myke Towers y Juanes son algunos de los primeros artistas confirmados del Morriña Fest 2026 que volverá al puerto de A Coruña los días 24 y 25 de julio. Las entradas se han puesto esta mañana a la venta en la web morrinafestival.com.

El musical ‘Mamma mia!’ llegará a A Coruña del 16 al 26 de julio. El espectáculo acumula más de 800.000 espectadores en tres temporadas en la Gran Vía de Madrid y las entradas pueden adquirirse en ataquilla.com.

actos en la comarca

El Belén de la Iglesia Nueva de Santa Cruz de Lians es una experiencia que aprovecha las nuevas tecnologías de iluminación, programación y vídeo para narrar la historia de 48 horas en la que José viajó con María desde Nazareth a Belén. Se puede reservar la visita en la web belen.santaeulaliadelians.com.

En Arteixo, el Mercado de Nadal abre de lunes a viernes de cinco a nueve.

En Betanzos, el local Lar de Unta, acoge hoy a las siete y media una sesión de su Cineclube, con la proyección del film ‘Adeus Berta’ y posterior coloquio.

En Oleiros, en el Centro Cultural A Fábrica puede visitarse desde hoy y hasta el 30 de diciembre la exposición artística de Encarna Castro López.