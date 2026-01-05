Agenda de A Coruña lunes, 5 de enero de 2026

Las Cabalgatas de Reyes marcan la agenda de este lunes. El recorrido de la de A Coruña comenzará a las cinco y media en la calle Revolución Francesa, en Vioño, y pasará por los distintos barrios, Ronda de Outeiro, Cuatro Caminos, Linares Rivas hasta terminar en la plaza de María Pita. Trece vehículos forman la comitiva. En total, más de 1200 personas participarán en la cabalgata. En María Pita habrá actuaciones musicales desde las siete, con Pulpiño Viascón.

En Oleiros, está previsto que Melchor, Gaspar y Baltasar saluden desde el balcón de la Casa do Concello a las cuatro y media. Posteriormente iniciarán su recorrido por las parroquias en autobús descapotable.

En Cambre, a las seis y media la cabalgata saldrá de A Barcala, para subir hacia Cambre, recorrer el centro urbano y realizar la recepción real en el Pabellón Sofía Toro a las ocho y cuarto. En el Temple, la salida del CEIP Portofaro será a las cuatro y media, con llegada al Pabellón de O Graxal a las seis y cuarto y recepción real, a las seis y media.

En Arteixo, el inicio se producirá a las seis, desde la Avenida Baldomero González y la recepción real será a las siete y media en el Pazo dos Deportes.

En Bergondo, a las dos y media los Reyes Magos saldrán de la Casa da Cultura y recibirá en el Pabellón de Guísamo a partir de las siete menos veinte con chocolate y roscón. La fiesta infantil en este pabellón comenzará ya a las cinco y media.

En Sada, la salida de la Lonja será a las seis, con llegada a la Casa da Cultura a las siete y media

En Culleredo, La cabalgata dará comienzo a las 17:00 horas desde la avenida Juan Carlos I. Durante el recorrido se celebrarán dos recepciones. La primera tendrá lugar al paso de la comitiva por Vila Melania, mientras que la segunda se realizará al final del itinerario, en la Plaza Europa.

El Concello de Abegondo recibirá a los Reyes Magos con una gran fiesta en el polideportivo municipal. Desde las 17.00 horas estarán abiertas las puertas del pabellón, en San Marcos, con mucha música, juegos, hinchables, roscón y chocolate. Se espera la llegada de Sus Majestades a partir de las 18:30 horas.

En Cerceda, la recepción real en el Auditorio será a las siete y media y la primera parada a las cuatro y cuarto en el parque infantil da Lousa.

En Miño, a las seis y media arranca la cabalgata por el casco urbano.

Otros actos

El Belén Municipal de María Pita ha abierto hoy solo en horario de mañana, hasta las dos. Y mañana podrá verse únicamente por la tarde, de cinco a nueve.

Hasta mañana se puede visitar también el tradicional Belén Navideño en el Acuartelamiento de Atocha. El horario es de doce a dos y de seis a ocho.

Hoy también tenemos música. En el Garufa Club, a las diez estará Sandra Calderón + Invitados. Y en la Mardi Gras, a las diez y media, Ultracuerpos.

El horario de la Fundación Marta Ortega Pérez para visitar la exposición de Annie Leibovitz es más reducido hoy en la previa de Reyes. Cerrará a las seis, y mañana abrirá a las doce.

Entradas a la venta

Están a la venta las entradas para disfrutar del espectáculo Toon Story de la Film Symphony Orquestra este domingo 11 de enero en el Palacio de la Ópera a las seis y media. Pueden adquirirse en ataquilla.com.

Hoy, mañana y el día 7 está abierto el periodo de venta para nuevos abonados para el Ciclo Principal de Primavera del Teatro Rosalía de Castro. El proceso puede realizarse en ataquilla.com y en la plaza de Ourense. El día 9 se iniciará la venta de entradas sueltas para todos los espectáculos.