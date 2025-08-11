Agenda de A Coruña lunes, 11 de agosto de 2025

Comienza en A Coruña Viñetas desde O Atlántico. El salón del cómic arranca con la inauguración oficial a las 18h en el Kiosko Alfonso. A las 21h, en la carpa de los jardines, Don Rogelio J ofrecerá un concierto gráfico. Las actividades se concentran hasta el domingo, con 70 autores y 20 exposiciones. Destacan las dedicadas a Castelao y Quino, con la posibilidad de sacarse una foto con Mafalda en un photocall 3D.

En la plaza de María Pita hay Rock en Familia. Espectáculo con los clásicos del rock para los peques desde las 20h.

En los jardines de Méndez Núñez continúa Mostrart, con 40 casetas hasta el día 31. Marga Portomeñe impartirá un taller para construir una figura de animales mariños en un móvil colgante, con dos turnos por la tarde para mayores de 9 años.

Y en el Obelisco se puede repasar la historia de los carteles de las fiestas de María Pita.

El Festival Noroeste Estrella Galicia todavía no ha acabado. Queda la edición de Contos ao Noroeste, que este domingo 17 traerá a Santa Margarita el espectáculo de Xosé Antonio Touriñán, David Amor, Javier y Lucía Veiga, Marita Martínez y Patricia Castrillón. Las entradas están disponibles desde este lunes en ataquilla.com con precios a partir de 15 euros.

Más allá del centro de A Coruña

Terminan las fiestas en Vimianzo, con el Día do Neno. Hoy hay hinchables, música del DJ Rokiño y fiesta de la espuma para que los más pequeños sean los protagonistas de la jornada.

La asociación Habitat organiza un encontro naturalista este martes en el Lago das Encrobas de Cerceda. Una salida para acercarse al fascinante mundo de las libélulas. Será de 10 a 13h y para asistencia es imprescindible la reserva de plaza.

Actividades deportivas

Sigue abierto el plazo de inscripción para la Volta a Oza, la primera de las carreras populares del circuito Coruña Corre. Se celebra el 14 de septiembre y las personas interesadas pueden inscribirse hasta el día 7.

Hasta el día 31, Carrefour nos da la oportunidad de hacer la compra en patines. De 16:30h a 17:30 celebran la Roller Hour en todos sus hipermercados.

Exposiciones y Gastronomía

Y dos propuestas expositivas más. Sigue hasta el 14 de septiembre la exposición sobre el fotógrafo David Bailey en el centro MOP del Muelle de Batería.

Fundación MOP Adaptación del Muelle de Batería para la exposición de Irving Penn

Y en el Museo de Bellas Artes, hasta el 14 de diciembre, se puede repasar la travesía vital de Isaac Díaz Pardo en la muestra La Barca de Caronte.

Y esta es la última semana de las jornadas gastronómicas 'A Coruña, Que bonito'. Con menús especiales centrados en este pescado hasta el domingo.