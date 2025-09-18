Agenda de A Coruña jueves, 18 de septiembre de 2025

Desde este jueves y hasta el domingo se celebra la Feria de Vehículos de Ocasión en Espacio Coruña, con más de cuatrocientos vehículos seminuevos y Km 0. La entrada es gratuita.

Vehículo Ocasión Coruña

Comienza el Noveno Repsol Eco Rally A Coruña, que se celebra desde este jueves y hasta el domingo. A las ocho y media será la ceremonia protocolaria en la Plaza de María Pita.

Repsol Presentación del Eco Rally 2025

El salón de actos de la ONCE será el escenario este jueves a las siete de la entrega de la IX Edición de Premios: 'Boas prácticas cidadás 2025'. Son galardones a personas destacadas por su labor solidaria, implicación social y pasión.

Música

Llega el primero de los dos conciertos que Joaquín Sabina ofrecerá en nuestra ciudad. Este jueves a las nueve en El Coliseum el cantautor empezará con la presentación de su gira de despedida 'Hola y Adiós'. La segunda cita será el sábado a las diez.

Dentro del ciclo gratuito 'Noites na Cidade Vella', este jueves a las ocho la música llega al Palacio de Capitanía, con el Dúo Mandala, de violines.

Y la Banda Municipal de Música, también este jueves protagonista a partir de las siete en el Campo da Leña, con la interpretación de bandas sonoras en el programa "John Williams in Concert"

Banda Municipal de Música de A Coruña

En el Garufa Club, este jueves a las nueve y media, Joe's Lasties, New Orleans Sound. En el Jazz Filloa, concierto de Andre Fernandes Quintet, con pases a las nueve y media y a las once, y entradas a quince euros.

El Centro Ágora acoge a las siete el acto benéfico Cuarentuna – Club de Leóns A Coruña Teresa Herrera, un evento especial donde la solidaridad y la música se dan la mano. Todo lo recaudado con venta de entradas será donado íntegramente a la Asociación Española Contra el Cáncer en A Coruña. Las entradas pueden adquirirse en ataquilla.com.

Actuación de la Cuarentuna en el Ágora

Cine, literatura y charlas

Continúa en el Forum Metropolitano el ciclo de cine 'Os ollos abertos'. A las siete se proyecta Código desconocido, de Haneke, con coloquio posterior con María Teresa Bustamante, abogada y presidenta de la asociación de migrantes de Galicia.

En la Filmoteca de Galicia, a las seis se proyecta 'Nosotros no envejeceremos juntos', y a las ocho y media, Racconto.

Este jueves arranca el taller 'Ler teatro' en la Biblioteca Provincial de A Coruña y tendrá una duración de cuatro sesiones para experimentar con textos teatrales. Está dirigido a personas interesadas en aproximarse el teatro gallego. La cita semanal será a las siete. La inscripción es gratuita, pero con plazas limitadas. Puede hacerse en la web de la Diputación.

La Fundación Paideia acoge a las ocho la presentación-show del nuevo libro de Emilio del Río 'Carpe Diez', en el que convierte las enseñanzas de filósofos griegos y romanos en un libro de autoayuda.

La Asociación Cultural Alexandre Bóveda acoge a las siete y media la presentación de 'O conto da leiteira', de Vicente Vázquez Vidal. Fue galardonado con el Premio Francisco Añón de Poesía.

A las siete menos cuarto, en la sede del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, en la plaza de Galicia, se celebra la presentación oficial del capítulo Galicia de la asociación sin ánimo de lucro 'Woman in a Legale World'.

El Nordés Club Empresarial acoge a las siete la conferencia 'Lidera tu talento', impartida por Luis Huete, uno de los expertos más influyentes en management y liderazgo a nivel internacional.

Deportes y solidaridad

A las siete, Marineda City acoge el evento de presentación del Leyma Coruña para la temporada 2025/2026, que reunirá a los jugadores con su afición y contará con la presencia de Fernando Romay, que dará una charla motivacional.

En la Finca Montesqueiro este jueves desde las seis y media y hasta las diez, la Fundación Trezeluzes celebra la XII edición de su subasta benéfica.

Otros actos

El grupo de indie Viva Suecia visitará el Coliseum el 18 de abril en su nueva gira. Las entradas pueden adquirirse en ataquilla.com.

Concello de A Coruña Coliseum A Coruña

El Concello de Oleiros participa, junto con otros ayuntamientos de la provincia de A Coruña, en la organización de los premios 'Youtubeiras+'. Su objetivo es la creación de contenidos digitales en gallego con temáticas y formatos diversos. Las bases se pueden consultar en youtubeiras.gal.

El Ayuntamiento suma cuatro nuevas estaciones de BiciCoruña en la presente edición de al Semana Europea de Movilidad. Este jueves está previsto habilitar la de la Plaza de la Concordia y de la Calle Camelias, en el Barrio de las Flores. Se suman a otras dos entre los Cantones y la Alameda y, en Agrela.