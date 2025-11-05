El Extremadura se aferra al liderato y ya mira al premio de la Copa del Rey

El CD Extremadura sigue una semana más como líder del grupo 4 de la Segunda RFEF tras conseguir un trabajado empate en Melilla (0-0). El conjunto azulgrana, que suma 18 puntos, mantiene la primera posición en una clasificación muy igualada, donde el cansancio acumulado tras el esfuerzo en la Copa del Rey ante la UD Las Palmas pudo pasar factura.

Un punto para hacerse fuerte

El partido en Melilla se presentaba como un reto mayúsculo, ya que el equipo local estrenaba entrenador, lo que supuso una motivación extra. Aunque los analistas coinciden en que "el Melilla a los puntos estuvo más cerca de la victoria", el Extremadura se mostró estable y supo aguantar ante un rival que ha demostrado ser muy fuerte en su estadio, donde aún no ha perdido esta temporada. Por ello, el punto se da por bueno, aunque con matices.

Ahora hay que ratificar en casa ese ese punto"

La figura del guardameta Cristian fue decisiva para salvar el empate, especialmente con una intervención clave en los minutos finales. Su nivel está siendo notable y se ha convertido en un pilar para el equipo. "La verdad que Cristian está dando un nivel excepcional, está salvando al equipo en momentos puntuales de los partidos", se comenta sobre su rendimiento. A pesar de que debe mejorar en las salidas, su seguridad bajo palos da una gran confianza a la defensa.

Cristian está dando un nivel excepcional"

La fortaleza de una plantilla competitiva

Una de las claves del buen momento del equipo es la profundidad de su plantilla. Las rotaciones demuestran que hay una gran competencia interna, con jugadores como Usama o Luis Nicolás ganando protagonismo y afianzándose en el once. El gran rendimiento de los futbolistas sub-23 es fundamental, lo que permite tener un banquillo de garantías.

Tras nueve jornadas, la sensación es que el Extremadura peleará por estar en los playoffs, aunque la igualdad es máxima. Ahora, el equipo tiene por delante tres partidos contra rivales de la zona media-baja (Estepona, Puente Genil y Almería B) que se presentan como una oportunidad para consolidar el liderato y escaparse en la clasificación.

Ilusión por la Copa del Rey

El equipo ya tiene la vista puesta en su próximo partido en casa contra el Estepona, este domingo a las 12:00 horas. Mientras, la afición espera con ilusión el sorteo de la Copa del Rey del 11 de noviembre, donde el club se enfrentará a un equipo de Primera División, siendo el Betis y el Sevilla los rivales más deseados por la hinchada azulgrana.