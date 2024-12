Una agencia de viajes de A Coruña deja tirados a cientos de migrantes en plena Navidad: hay dos detenidos

La UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, ha asumido la investigación de la estafa que realizó una agencia de viajes del Agra do Orzán, en A Coruña. Hay al menos un centenar de denuncias presentadas por parte de personas que compraron los viajes para poder pasar la Navidad con sus familias, tal y como confirman fuentes policiales, y comprobaron con disgusto que no existían.

En muchos de los casos, cuando llegaron al aeropuerto, les dijeron que los billetes ni siquiera estaban emitidos. A otros la estafa les ha dejado tirados después de viajar al país en cuestión y, ahora, no pueden volver porque los pasajes de la supuesta reserva no existen.

La mayoría de afectados son vecinos de A Coruña procedentes de países de Latinoamérica. Hay reservas que afectan a varios miembros de la misma familia que se quedaron tirados después de dedicar los ahorros de todo el año a estos viajes.

Una PAREJA detenida

La Policía Nacional ya ha detenido a dos personas por estos hechos por presunta estafa. Uno es el dueño de la agencia, después de varios días sin dar la cara ni contestar al teléfono. Fue arrestado tras acudir a la entidad requerido por los agentes, que registraron el local. Pero este miércoles también ha sido detenida la pareja del empresario. Es la titular del CIF de la agencia.

La investigación sigue abierta y la subdelegada del gobierno en A Coruña, María Rivas hace un llamamiento a los afectados para que denuncien, si no lo han hecho todavía, “Toda la información que se pueda aportar es de interés en la investigación y, además, las propias denuncias serán necesarias para las posibles reclamaciones que se puedan presentar de cara a tratar de recuperar el dinero invertido”, indicó.

Rivas ha lamentado esta situación teniendo en cuenta las fechas en las que nos encontramos y que los afectados son migrantes que querían viajar para ver a sus seres queridos a los que algunos llevaban mucho tiempo sin ver. Ha transmitido “un mensaje de apoyo y de solidaridad con las personas afectadas porque somos muy conscientes del esfuerzo económico que han tenido que hacer todas estas personas para poder reunirse con sus familias”. Es, subraya, “una situación especialmente dolorosa para estas personas y familias afectadas”.

Desde la Asociación Gallega de Agencias de Viaje reconocen que es difícil que recuperen su dinero. “El billete no fue emitido, con lo cual la compañía aérea dice que no sabe nada. Ellos pagaron un billete de avión que no les fue entregado. Por lo que pudo ver algún compañero en el aeropuerto se les entregó un itinerario en el que no figura el número de billete electrónico", indicó a COPE Juan Antonio Rivadulla,presidente de la Asociación Gallega de Agencias de Viajes.