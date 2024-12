¿Qué puedes hacer si contratas un viaje y te engañan?: "No es fácil..."

Sigue la sorpresa, pero también la preocupación y la indignación entre los clientes, personas migrantes, afectados por la compra de billetes en una agencia de viajes del Agra del Orzán, en A Coruña, para regresar estas Navidades a sus países de origen. Una agencia que los ha dejado sin ahorros y sin viaje. Muchos de ellos se enteraban de que sus billetes de avión no eran válidos justo minutos antes de subir al avión, en el propio aeropuerto.

El presidente de la Asociación Gallega de Agencias de Viajes (AGAVI), Juan Antonio Rivadulla lamenta esta situación, más en estas fechas. "En cualquier fecha es dramático y triste, pero en éstas más todavía porque seguramente muchísimos de los afectados viajaban por cuestiones familiares", asegura. Reconoce que en el sector están "preocupados y disgustados" porque hechos como éste afectan al prestigio de las agencias de viajes.

La preocupación es "máxima" en el sector porque, subraya, desde la asociación luchan por "defender" los negocios y destaca que el 99,9% da un buen servicio.

HECHOS

El presidente de AGAVI afirma que la agencia de viajes del Agra del Orzán no está "asociada". Para enterarse de lo que había pasado, explica, enviaron a personal de la asociación a la agencia pero se encontraron con que "estaba cerrada. Luego parece ser que entraba gente, aunque estaban las cortinas bajadas". "No conseguimos hablar con nadie de la propia agencia, lo cual sería importante para esclarecer los hechos, pero bueno, en principio, tenemos que atenernos a lo que cuentan los afectados", añade.

Y lo que cuentan los afectados es que "llegaron al aeropuerto y no tenían el billete emitido, con lo cual no pueden viajar. Esa es la realidad que hay en estos momentos". Más allá, Rivadulla reconoce que "no es fácil" arreglar el problema porque "el billete no fue emitido con lo cual la compañía aérea dice que no sabe nada. Ellos pagaron un billete de avión que no les fue entregado. Por lo que pudo ver algún compañero en el aeropuerto se les entregó un itinerario en el que no figura el número de billete electrónico".

Lo "triste" de esta situación, indica, es que "detrás de cada persona hay una historia, hay un por qué, hay muchísimas circunstancias...lo que sea es triste. Y lamentablemente no podemos hacer otra cosa más que solidarizarnos con ese dolor".

RECOMENDACIONES

Rivadulla aconseja a los afectados que acudan "de inmediato" a denunciar el caso ante la Policía Nacional para que quede "constancia" de la denuncia y a partir de ahí que las autoridades puedan iniciar la "investigación de que fue lo que ocurrió en cada caso concreto". "Sabemos que muchos ya lo están haciendo", apunta.

Ante esta situación, pocas opciones les quedan a los afectados más que acudir a otra agencia de viaje a comprar otro billete. El handicap es que estas personas habían destinado todos sus ahorros a este viaje y además, señala Rivadulla, "es casi seguro que el billete ahora cueste más de lo que costó cuando lo compraron". Existe la posibilidad de financiación, "puede ser que las agencias tengan algunas fórmulas para financiar, que puedan solucionar el problema y comprar un nuevo billete".

Los afectados tampoco podrían acogerse a un seguro de cancelación. Primero, porque seguramente no cuenten con ello en la contratación del servicio y segundo porque el seguro no cubriría presuntas "estafas". "Todas las agencias de viajes que estamos habilitadas para vender viajes tenemos depositadas una serie de garantías y avales para responsabilizarnos de nuestros actos. Estamos consultando en profundidad con nuestra seguridad jurídica todo lo que pueda derivarse, viendo todas las posibilidades incluso con Turismo de Galicia. Pero, en principio, los casos de estafa, como parece que es, no están incluidos en este seguro", concluye.

La entidad que aglutina a las agencias de viajes de toda Galicia también se ha puesto a disposición de los afectados para dar información.