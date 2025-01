Abogados de los condenados por matar a Samuel Luiz recurrirán la sentencia: "Lo que pedimos no es..."

El recorrido judicial del asesinato de Samuel Luiz en A Coruña no termina con la sentencia de la Audiencia Provincial. Al menos tres de las cuatro defensas de los asesinos de Samuel Luiz recurrirán el fallo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Casi 75 años de prisión es lo que suman las penas que la jueza del caso, Elena Pastor, ha impuesto a los acusados. Son condenas de entre 20 y 24 años de cárcel para los tres adultos culpables de su muerte: Diego Montaña, Alejandro Freire y Kaio Amaral, y 10 años para Alejandro Míguez, considerado su cómplice.

La sentencia resalta que mientras unos pegaban a Samuel, otros impedían su huida o que alguien lo ayudase y que los acusados mostraron una absoluta falta de empatía con la víctima. Fueron más de 30 golpes los que recibió el joven de 24 años, tal y como demostró la autopsia.

Diego Montaña, a la espera

Diego Montaña luenta entre sollozos lo poco que recuerda de la noche de la muerte de Samuel Luis

La pena más elevada es la que le impone la jueza a Diego Montaña, quien inició la brutal agresión la madrugada del 3 de julio de 2021 frente al Playa Club. Ha sido condenado a 24 años de cárcel por asesinato con alevosía y discriminación por orientación sexual. No figura la agravante de ensañamiento que pedía inicialmente la fiscalía porque el tribunal de jurado no la apreció, por lo que es ligeramente inferior al máximo legal de 25 años.

El abogado de Diego, Luis Manuel Salgado, asegura que todavía no ha tenido tiempo a estudiar con profundidad la sentencia, por lo que “No puedo anticipar si se presentará recurso o no. con independencia de del respeto absoluto tanto a la labor del jurado como al trabajo de la magistrada ponente”, dijo a COPE.

Alejandro Freire, sin atenuantes

EFE Alejandro Freire, 'Yumba'

20 años por asesinato con alevosía son los que tendrá que cumplir Alejandro Freire, Yumba, que atacó a Samuel por detrás y le rodeó con fuerza el cuello con el brazo, para luego continuar con los golpes. Su defensa alegó en el juicio que se tuviesen en cuenta atenuantes como problemas mentales que iba borracho, y la sentencia entiende que no se dan.

El abogado de Yumba, David Freire, ha confirmado el recurso, al entender que no hubo asesinato sino, como mucho, un delito de lesiones o un homicidio imprudente. “Teníamos intención desde que tuvimos conocimiento del veredicto”, por cuestiones como la “calificación jurídica, reconocimiento de atenuantes fundamentalmente, pero ahora también por la graduación de la pena”, asegura.

Kaio Amaral, en busca de la absolución

EFE Kaio Amaral, en una sesión del juicio

Algo más de 20 años de prisión es la condena que le impone la jueza Elena Pastor a Kaio Amaral. 17 por asesinato con alevosía y 3 y medio por el robo con violencia del móvil de Samuel. La defensa seguirá luchando ante el tribunal superior por que se le absuelva. Inciden en que la condena se basa solo en un testigo que vio al joven cargar la pierna, ni siquiera dar una patada a Samuel.

Su abogado, José Ramón Sierra, reconoce que “la sentencia dentro de las penas que se estaban pidiendo, pues hombre, francamente no es mala para nosotros”. Sostiene que “es una pena muy elevada, pero lejos de que se pedían por las acusaciones particular y pública”. En cualquier caso, reitera, “nosotros lo que pedimos no es una rebaja, la pena, no es una complicidad sino la libre absolución”.

Alejandro Míguez, el cómplice condenado

EFE/Cabalar El acusado Alejandro Míguez a su llegada a la Audiencia

El último de los condenados ha sido Alejandro Míguez, en este caso a diez años de prisión como cómplice de asesinato. Su abogado ya había anunciado recurso al negar cualquier tipo de participación en los hechos. Es el único que quedó libre tras los hechos y no ingresará en prisión mientras sigan los recursos. El resto, continuarán encarcelados. Llevan en prisión provisional desde hace tres años y medio.

La única mujer encausada, Kathy Silva, ya había sido exculpada por el jurado popular, que entendió, igual que la sentencia, que intentó contener a su novio, Diego. Además de las penas de cárcel, entre todos los condenados tendrán que indemnizar a la familia de Samuel con más de 300.000 euros.