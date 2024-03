La opinión de Dobarro: "El Dépor está demostrando que es el mejor de la categoría y debe ser el año"

"El Dépor ganó y, además, convenció. Es cierto que en el arranque de partido, los primeros quince minutos estuvo un tanto dubitativo, impreciso, un tanto nervioso. Pero, a partir del gol de penalti de Yeremay, este niño tiene un talento brutal. Cómo provoca el penalti y cómo lo transforma. Es un espectáculo. Y a partir de ese instante, el partido se acabó. El Dépor muy superior en la segunda parte, 0-2, el segundo gol del niño es antológico. Cómo se perfila, cómo gira, cómo recorta, cómo busca la zurda y a su vez el ángulo y el Dépor que es cada vez más líder.

Hay dos rivales que se están cayendo por el camino, que son la Ponferradina y el Nàstic. Y le aguanta el pulso el Barça B. Por tanto, no es igual. El Dépor es más líder, aunque sigue aventajando en un punto al Fútbol Club Barcelona. Ahora estamos pendientes de Lucas. ¿Lucas estará para jugar contra el Cornellá? Pues no lo sabemos. Esperamos que sí, pero vuelve Mella. Tenemos a Yeremay y el Dépor, aunque Lucas es una pieza básica, no depende solo de Lucas para ganar los partidos.

Volviendo al partido, el Dépor está en un momento en el que todo lo que le pueda salir bien, le sale. Y lo que pueda salir mal, no sucede. Está en ese momento en el que, aún sin jugar bien, sin exhibirse, gana y demuestra superioridad ante sus rivales.

La primera parte no pasa del 4, si quieres ser hiper generoso te vas al 5, pero es que en la segunda como si no sudase. Ganó el partido con una solvencia absoluta.

¿Esto quiere decir que está todo hecho? No, por supuesto que no. El Dépor tiene que estar muy pendiente de los rivales, pero fundamentalmente de mantener lo que está siendo capaz de hacer. Y el Dépor está demostrando que es el mejor equipo de la categoría. Punto. Y este tiene que ser el año".