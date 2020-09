Mónica Martínez: “Es pertinente pedir la dimisión de Irene Lozano”

Mónica Martínez es la nueva concejala de Deportes del Ayuntamiento de A Coruña. La alcadesa de la ciudad, Inés Rey, la ha incorporado a su equipo de gobierno. Mónica seguirá en el Grupo Mixto pero será la responsable de todo lo que tenga que ver con el ámbito deportivo. Uno de los primeros temas a los que tendrá que hacer frente es a la petición de dimisión de Irene Lozano como presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD) por el Caso Fuenlabrada. El Partido Popular llevará esta moción al pleno del próximo 10 de septiembre. Mónica Martínez tiene clara su postura en todo este asunto: “Lo tengo clarísimo. El atropello a la ciudad es flagrante y es pertinente pedir la dimisión de Irene Lozano y es pertinente, y sería imperdonable no hacerlo, acudir a la justicia, porque se han incumplido reglamentos deportivos y todos los protocolos sanitarios. Han puesto en riesgo la salud y la economía de la ciudad y no lo podemos permitir. No nos podemos callar”.

El Caso Fuenlabrada sigue su curso en el ámbito judicial e incluso llegará al Senado, con preguntas del senador Miguel Lorenzo al Ejecutivo de Pedro Sánchez

INSTALACIONES DEPORTIVAS

Otro de los retos de la nueva concejala de Deportes será la apertura y gestión de las instalaciones municipales en el actual contexto de la COVID 19. Lugares como la ciudad deportiva de La Torre son sitios por donde pasa mucha gente, mucha gente joven entrena allí con sus equipos y hay varios campos y vestuarios. Mónica asegura que cumplirán todos los protocolos y recomendaciones sanitarias: “Por desgracia, el momentos que nos ha tocado vivir es complicado, y hay que estar atentos a los protocolos de las federaciones. Habrá que estar pendientes, seguirlo a rajatabla e ir haciendo lo que nos permitan las autoridades sanitarias, siempre con sentido común y responsabilidad. También hay que buscar alternativas. Que esto no lastre la práctica deportiva”