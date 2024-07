Mario Soriano: “Los jugadores buenos tienen que estar en el campo y se entienden siempre”

Mario Soriano ha sido el protagonista en la mañana de este miércoles en la ciudad deportiva de Abegondo. En su regreso al club y tras su renovación con el Deportivo de La Coruña hasta 2028, ha sido presentado de nuevo, acompañado por el director deportivo Fernando Soriano. El madrileño se mostró muy contento con su vuelta. "Estoy muy feliz con mi vuelta, con volver a estar aquí, con mis compañeros, con Abegondo un poco cambiado, con ganas de jugar de nuevo en Riazor, y de que empiece al temporada".

Sobre la competencia en el once inicial con futbolistas como Lucas Pérez y Yeremay, el 'Joker' declaró: "La competencia creo que va a ser muy buena para todo el equipo. Eso nos va a hacer que cada entrenamiento estemos entrenando al máximo. Al final son jugadores de un gran nivel. Yo con Yeremay, Lucas, ya he jugado y me he asociado muy bien, me he entendido muy bien y creo que va a ser bueno para el Dépor, para el club y creo que también para el mister porque al final va a tener muchas dudas, porque somos jugadores muy buenos porque, como siempre dice mucha gente, los jugadores buenos creo que en el campo tienen que estar y se entienden siempre".

La temporada pasada Mario Soriano fue un fijo en el Eibar en Segunda División. Disputó 3.055 minutos y treinta y ocho encuentros como titular. "El año pasado quería probarme, jugar en el fútbol profesional, se me dio la oportunidad de ir al Eibar y creo que se dio una temproada muy buena. Al final acabó de la manera que acabó, pero a nivel individual creo que he crecido muchísmo y también vengo al Dépor con esa pequeña experiencia de estar un año en Segunda, que es buena para el club. Al final soy el mismo. Sí que es verdad que creo que nadie se esperaba de mí lo que di la temporada pasada, pero soy un jugador inteligente que me muevo bien en esa zona de tres cuartos. La gente que me conoce lo sabe".