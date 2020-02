Gaku: “Fernando Vázquez es bastante filosófico, como un profesor”

Gaku Shibasaki ha recuperado el protagonismo que había perdido desde la llegada de Fernando Vázquez al banquillo blanquiazul. Ha sido titular en seis de los siete encuentros disputados con el técnico de Castrofeito al frente. “Fernando es bastante filosófico. Es como un profesor. Nunca me habló con palabras difíciles y técnicas. Me habló con palabras sencillas para tener claro los objetivos. Muestra su confianza en mí. Desde que vino, estoy jugando. Y en cada partido aparecen cosas que mejorar. Creo que puedo mejorar”, declaró en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo el jugador llegado desde el Getafe, que también habló de su falta de minutos previa. "En los primeros diez partidos participé y luego ya no. Dentro de una temporada hay momentos malos. En los entrenamientos lo daba todo para estar preparado para cuando llegase una oportunidad".

El futbolista japonés se encuentra a gusto compartiendo titularidad con Emre Çolak. “Me gusta un jugador como Çolak, me gusta jugar a su lado. Un jugador combinativo como él a mí me viene bien y también al equipo”, aseguró el centrocampista.

El nipón confiesa que el ambiente en los entrenamientos ha cambiado mucho en esta segunda parte del campeonato. “Como estamos ahora mismo es como es el equipo. Me sorprendió más la mala primera vuelta. Lo que ha cambiado es la actitud, que ha cambiado desde la llegada de Fernando Vázquez. El ambiente en los entrenamientos durante la primera vuelta no me gustaba”, señaló.

Shibasaki va conociendo poco a poco la gastronomía gallega. “Hablé con unos aficionados y me dijeron que era el mejor marisco del mundo y estoy de acuerdo. La gastronomía de aquí está muy bien y creo que a los japoneses les gustaría y me gustaría, entre comillas, promocionar Galicia”, finalizó.