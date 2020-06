Fernando Vázquez explica su método para decidir el once titular

Fernando Vázquez ha dejado claro en varias ocasiones que el tramo final de liga, con la gran acumulación de partidos que hay, obligaba a los cuerpos técnicos a tener en cuenta bastantes variables a la hora de hacer los equipos titulares. Además del poco descanso, el hecho de poder hacer cinco cambios durante los encuentros también influye en las estrategias. En el Deportivo, por ejemplo, ya han tenido minutos todos los futbolistas del primer equipo excepto el portero Jovanovic.

Vázquez explicó que tienen clasificados a sus futbolistas en diferentes colores y que eso lo tiene en cuenta a la hora de elaborar los onces y los sistemas, con el objetivo de evitar problemas físicos y que todos lleguen lo más frescos posibles a las últimas jornadas del campeonato: “Según van jugando minutos tenemos una clasificación: unos están en zona colorada, con más alta probabilidad de lesión; otros en zona verde y otros en zona amarilla. Intento jugar con eso, siempre teniendo en cuenta que tenemos que ganar el partido”.

Esta semana, la plantilla ha podido disfrutar de su primer día libre al jugar martes y sábado. Vázquez reconoce que eso es una ventaja, pero aclara que lo que hicieron ellos fue más perjudicial: “No es lo mismo jugar al principio de la miniliga los cuatro partidos que después, cuando tu estado de forma es mejor y es más fácil. Nosotros hicimos lo más difícil”.

KEKO GONTÁN, BAJA POR LESIÓN

El atacante no pudo entrar en la lista de convocados para jugar mañana ante la Ponferradina por unas molestias en los isquiotibiales. Se unen a las ausencias ya conocidas de Peru, que sigue recuperándose de un esguince en el tobillo derecho, y de Gaku, que tiene que cumplir un partido de sanción después de su expulsión contra el Elche en el Martínez Valero. Aunque la victoria del pasado martes es muy importante, el entrenador no quiere que entre ningún tipo de euforia al vestuario blanquiazul, que todavía necesita nueve puntos para sumar el mínimo de cincuenta con los que cuentan para salvarse: “Tres partidos de siete es casi el 50%. Visto así no es tan fácil como parece. Vamos partido a partidos y tenemos una final este sábado. Sinceramente, en estos momentos no miro la clasificación”.