La Federación Española pide la inhabilitación de Javier Tebas

La Federación Española de Fútbol ha pedido al Consejo Superior de Deportes que inhabilite a Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Según informa La Voz de Galicia, la RFEF considera que Tebas, ya como máximo dirigente de la LFP, ha beneficiado a clubes como el Fuenlabrada o el Granada. En el caso del equipo madrileño, el organismo que dirige Luis Rubiales considera que la Liga estuvo de su parte en el Caso Fuenlabrada. Incluso lo acusan de mentir en la tarde de la última jornada de la pasada liga de Segunda División, puesto que, según versión de la RFEF, Tebas les dijo que la Xunta había decidido suspender el Deportivo-Fuenlabrada por los positivos en el club de la capital de España cuando el Gobierno gallego no tenía constancia todavía de lo que estaba pasando.

El senador del PP por A Coruña, Miguel Lorenzo, lleva meses intentado que le den explicaciones sobre el asunto. “Sobre el Caso Fuenlabrada hice unas ocho o diez preguntas y me las rechazaron, tuve que hacerlas por escrito y me las admitieron pero no me las contestaron. Hice preguntas orales, me las rechazaron. Al final, conseguí que me las admitieran. El otro día vino Irene Lozano, le pregunté y no me contestó. Balones fuera. Cuando no tienes justificación, lo que hizo esta señora fue no contestar”, indicó en los micrófonos de COPE CORUÑA.

“Es un tema que molesta. Pasó algo, que no se qué es pero que molesta. Molestó que preguntase, molestó que preguntase por qué se detuvo al señor Bergantiños, molestó que preguntase qué pasó en esa reunión de las tres partes (LFP, RFEF Y CSD) dónde se podía buscar una decisión salomónica de liga de 24 y reparar el daño causado. Lo que más me llama la atención que los que causaron el daño en esta situación, Tebas y el Fuenlabrada, salieron de rositas y la ciudad y el Deportivo fueron castigados. Hubo cancelaciones en la ciudad, hubo un congreso en ese hotel que se tuvo que suspender... los causantes se fueron de rositas y sin ningún tipo de responsabilidad”, reflexiona Lorenzo.

El Caso Fuenlabrada está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción 6 de A Coruña. El Ayuntamiento de la ciudad está personado en la causa y ha pedido la declaración de Tebas, del médico del Fuenlabrada y de autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid. La Liga y el club conocían los positivos del sábado y el domingo pero, según consideran diversos informes tanto de la Xunta como de la Policía, no informaron a los autoridades madrileñas. El lunes, día del partido, la expedición del Fuenlabrada pasaron test PCR pero, sin conocer los resultados, se subieron al avión. Ya por la tarde, horas antes del encuentro y en el hotel de concentración, saltaron muchos más positivos y se tuvieron que quedar confinados en sus habitaciones durante varios días.