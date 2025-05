Djukic y el título de Liga del Deportivo: "Para mí significó un alivio y un descanso"

Coruña - Publicado el 19 may 2025, 19:24

Miroslav Djukic también tiene un recuerdo del título de Liga del Deportivo, a pesar de que él ya no estaba en aquel momento en A Coruña. "Aquel título a mí me pillaba en Valencia y para mí también significaba mucho. Para mí significaba un alivio, un descanso porque la verdad es que sentía mucha tristeza de no haber conseguido este título tan perseguido con el Deportivo y, para mí, la consecución del título del Deportivo era como si lo hubiera ganado yo también porque era una persecución grande y para mí significaba también un alivio porque después de tantos años, ha llegado el título merecido para mi Dépor".