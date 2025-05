Donato y el 25 aniversario del título de Liga del Deportivo: “Quedó para toda la vida”

Coruña - Publicado el 18 may 2025, 10:00

La cabeza de Donato es uno de los símbolos para todo el deportivismo, porque de ella nació el primer gol de la victoria por 2-0 frente al Espanyol el 19 de mayo de 2000, día en el que el Deportivo de La Coruña conquistó el título de Liga. Mañana se cumplirán veinticinco años de una de las principales gestas de la historia del club herculino y Deportes Cope Coruña realizará un programa especial para celebrarlo a partir de las 15:30 horas de mañana en la 99.9 de la FM, y a través de cope.es, seleccionando la emisora de A Coruña.

El exfutbolista brasileño repasa sus recuerdos y uno de los que le viene a la memoria es, tras la última sesión de entrenamiento previa al partido. "Yo lo que más recuerdo era la semana antes del partido, que llegara pronto el partido, el día anterior un entrenamiento, donde entrenamos algunas cosas para el partido y me acuerdo siempre de que yo y Víctor, nos quedamos allí en la portería donde siempre están los Riazor Blues, Víctor tirando los corners y yo rematando. Y no había nadie más. Éramos solos los dos, los últimos en salir del campo y estábamos allí haciendo trabajo invisible. Y yo hablaba con mi padre, que estaba aquí en A Coruña, y le decía: 'si los balones vinieran así en el partido, marcaría más goles. Si Víctor tirara así en los partidos, yo seguro que marcaría más goles'.

la jugada del gol

En el minuto 3 de partido, Donato marcó el 1-0 a la salida de un córner. "Fui para casa y resulta que el día del partido, primer córner yo ya tenía la idea de dónde venían los balonces de Víctor y era solo cuestión de anticipar al defensa. Yo me acuerdo como si fuera hoy. Yo ya sabía más o menos la dirección que tenía que tomar y conseguí librarme del defensor un poquito y anticipar para marcar el gol. Lo que más me alegro es servir de ejemplo a muchos jugadores, el entrenamiento para mejorar y perfeccionar las cosas que son buenas para él y para el equipo. Creo que allí fue todo perfecto. Marqué el gol, pude homenajear a mi amigo, que estaba en la UCI en una situación gravísima y yo estaba muy preocupado por él. Fue perfecto, lo pude dedicar, pude abrazar a Víctor, que estuvimos el día anterior entrenando todo ese tiempo y valió la pena ese trabajo y para mí fue un día perfecto", explica el exblanquiazul.

EFE LC 03. LA CORUÑA, 20/05/00.- LOS JUGADORES DEL DEPORTIVO DONATO GAMA DA SILVA, PEDRO CESAR "PAULETA", TURU FLORES, LIONEL SCALONI, MAURO SILVA, IVAN PEREZ, VICTOR SANCHEZ Y ROY MAKAAY (DE IZQ. A DER.) SON ACLAMADOS EN EL BALCON DEL AYUNTAMIENTO EN LA PLAZA DE MARIA PITA DONDE MILES DE PERSONAS LES ESPERABAN PAR FESTEJAR LA CONSECUCION DEL PRIMER TITULO EN LA HISTORIA DEL CLUB AL GANAR AYER 2-0 AL ESPANYOL EN LA ULTIMA JORNADA DE LIGA. EFE/LAVANDEIRA JR.- ****IMAGEN DIGITAL****

El día anterior nos quedamos Víctor y yo trabajando córners" Donato Exjugador del Deportivo

un recuerdo de por vida

Donato tiene muy viva la imagen de ese partido contra el Espanyol. "Quedó para toda la vida. Esta foto que veo todos los años. Siempre se ve esta foto de Donato saltando. Todos saben que no fue solo Donato el que marcó el gol, marcó Makaay también, pero esta foto aparece en todos los lugares. La tengo guardada hasta hoy y para mí fue un momento de agradecer a Dios por tener la oportunidad de ser parte de la historia del Deportivo. Veinticinco años y es como te estoy diciendo, la gente me habla de forma que parece que fue hace poco. Siempre está saliendo esta foto, siempre se está recordando ese 19 de mayo, que fue el partido. La verdad es que mi mayor deseo desde que llegué a España era ganar una Liga, y ganarla con el Deportivo fue una cosa fantástica y solo tengo que agradecer a Dios por todo lo que he pasado en este club y ser parte de esa historia, de haber ganado la Liga y otros títulos con el Deportivo", finaliza.