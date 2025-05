Las personas en las que pensó Mauro Silva el día del título de Liga del Deportivo: “Una deuda”

Mauro Silva, gran protagonista de la etapa más gloriosa del Deportivo de La Coruña, recuerda de forma muy viva lo que ocurrió aquel 19 de mayo del año 2000. “Hay momentos que no se olvidan jamás. Hay títulos que no se explican, se sienten. Y han pasado veinticinco años y todavía se me acelera el corazón al recordar este título. La tensión antes del partido era tremenda, era enorme. Sabíamos lo que nos jugábamos. No era solo un título. Era una deuda con nuestra historia, con nuestra gente, con nosotros mismos. Cada mirada en el vestuario, cada palabra entre compañeros tenía peso, llevaba el peso de la temporada 93-94. Cuando entré en el campo, pensé en Arsenio, en Bebeto, en Djukic y en cada compañero que había estado con nosotros en aquel camino tan doloroso y también nuestra afición y los que habían llorado con nosotros. Este partido no jugamos solos, jugamos con toda La Coruña".

El brasileño destaca el valor de lo conseguido por el club blanquiazul. "Ganar la liga no fue cualquier cosa. Después de treinta y ocho jornadas, terminar por delante del Real Madrid y del Barcelona, eso lo dice todo. Fue una demostración de carácter, de trabajo colectivo, de ganas. Demostramos que un club con valores, con alma, con humildad podía hacer historia y así lo hicimos. Sentí que ese día fue un momento de alivio, de felicidad, de orgullo, pero también de paz, la paz del que entrega todo en el campo y recoge el fruto de años de lucha. Era el sueño de un equipo, de una ciudad y de tantos aficionados", declara.

La explosión de felicidad que se produjo en la ciudad fue algo muy especial para el exfutbolista brasileño. "Y cómo olvidar la celebración después, la promesa cumplida, todos con el pelo teñido de rubio. La ciudad entera volcada en las calles, las lágrimas, los abrazos y los niños en los hombros de sus padres, con la fiesta del alma. Fue puro deportivismo, como yo nunca había visto tanta alegría. Ese título no fue solo una conquista, una identidad para mí. Fue la resistencia y una lección para el mundo. A Coruña, Galicia, esa voz se escuchó muy alto, fue poner el destaque y el protagonismo que buscábamos para nuestro equipo", comenta.

EFE LC 01. LA CORUÑA, 20/05/00.- LOS JUGADORES DEL DEPORTIVO GABRIEL SCHURRER (I), ROY MAKAAY (C) Y ENRIQUE ROMERO (D), ENTRE OTROS, SON ACLAMADOS EN EL BALCON DEL AYUNTAMIENTO EN LA PLAZA DE MARIA PITA DONDE MILES DE PERSONAS LES ESPERABAN PAR FESTEJAR LA CONSECUCION DEL PRIMER TITULO DE LIGA EN LA HISTORIA DEL CLUB AL GANAR AYER 2-0 AL ESPANYOL EN LA ULTIMA JORNADA. EFE/LAVANDEIRA JR.- ****IMAGEN DIGITAL****

un título que "sembró orgullo"

Mauro Silva considera que el título de Liga del Deportivo en el año 2000 supuso un germen de má pasión blanquiazul en nuevas generaciones. "Siempre digo que ese título no se quedó en el pasado. Sembró orgullo, esperanza y amor por estos colores en las nuevas generaciones. Por mi parte, dar las gracias de todo corazón por estar ahí, por permitirme vivir aquello, por hacerlo eterno. Ese día no solo hicimos historia, nos convertirmos en parte del alma de esta ciudad. Y eso no se borra jamás. A Coruña, Galicia, deportivismo, os tengo que dar las gracias por tantos años de cariño y de alegría y por este título inolvidable. Feliz veinticinco aniversario, campeones, siempre Dépor, siempre en mi corazón", asegura.

