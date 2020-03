Diego Batalla: “El reglamento no contempla la suspensión total de la competición”

Diego Batalla, secretario general de la Federación Gallega, explica a Cope Coruña las opciones que se abren con la competición sin finalizar y en una situación de confinamiento como la actual.

¿El reglamento contempla un escenario de una suspensión total de la competición, que no se pueda volver a jugar?

No lo contempla. Hay algún artículo que se acerca pero no llega a abarcar esta situación. Tenemos el artículo 42 de los estatutos de la Federación Española, que es muy parecido al 114 del nuestro, de la Federación Gallega, que otorgan amplias facultades a la federaciones por causas de fuerza mayor pero son para partidos o para competiciones muy pequeñas, pero esta es una situación excepcional, es terminar una temporada con un hachazo en una fecha. Esto no está contemplado en el reglamento.

¿Qué pasos habrá que dar?

A nivel de Federación Gallega hemos hemos tenido alguna reunión en la que barajamos diferentes escenarios pero hay que ser prudentes. Se tendría que crear una comisión a nivel Federación con las distintas territoriales. Y me explico. Hay dos categorías, la de aficionados y juveniles, que están interconectadas. Por ejemplo, los descensos de Tercera División (depende de la RFEF) y los ascensos de Preferente (depende de la RFGF). Si la española adopta una decisión y la gallega otra, se puede producir un problema grave. Por ejemplo, si la española decide que la competición no se ha disputado y la gallega, sin embargo, que se mantienen los resultados de la primera vuelta. Entonces, no existen descensos en Tercera y sí ascensos en Preferente, con lo que tendríamos una liga de 24 equipos, más el caso del Estudiantil.

El Dépor, según la clasificación de la LFP, está en zona de descenso, ¿corre peligro? ¿podría descender?

Podría, sí. Podemos hablar de los distintos escenarios. Se puede dar por finalizada la liga a la fecha de la suspensión de las competiciones. Se tendría que dirimir los empates (el Dépor tiene los mismos puntos que el Albacete y el Oviedo) según los criterios del reglamento de la española.

El Dépor no ha jugado todavía la vuelta contra el Oviedo, por ejemplo...

Sería un problema grave para solucionar. Tendrían que ir al general o al particular, a otros supuestos. Se pueden anular los resultados de la segunda vuelta y mantener sólo los de la primera. Y también anular todos. Ahí el Dépor se mantendría en Segunda División. Se puede también terminar la temporada. Si se levanta la cuarentena y se pueden jugar los partidos, aunque sea miércoles y domingo, incluso metiéndonos en el mes de julio haciendo una moratoria en los contratos. Puede ser una solución, pero eso depende de si se levanta la cuarentena. Si no se levanta la cuarentena, y como opinión personal, yo cogería lo que quedase de este año, con los partidos que faltan, los trasladaría al mes de agosto y, finalizadas, iniciaría la temporada 2020-2021 en diciembbre-enero a una sola vuelta.

Están suspendidos los entrenamientos de los equipos, ¿cuando se pueda volver a entrenar, se debe dar un tiempo para recuperar la forma y el ritmo?

Si aplicamos el principio de prudencia, eso es lo que deberíamos hacer, pero como estamos en una situación tan excepcional, imagino que los jugadores están entrenando a nivel individual. ¿El tono físico va a quedar mermado? Evidentemente, pero si alargamos esto mucho más el problema, a nivel competicional, se va a agravar.