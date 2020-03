El Deportivo estudia hacer un ERTE a empleados y rebajar salarios en la plantilla

El Deportivo no es ajeno a la paralización prácticamente total que vive España por la crisis del coronavirus. El Gobierno ha endurecido todavía más el estado de alarma y ha suspendido más actividades económicas durante las próximas dos semanas. Desde la entidad herculina llevan días estudiando posibles escenarios y analizando la situación financiera del club, las pérdidas que va a provocar y las soluciones a tomar para asegurar el futuro. Entre estas soluciones, hay dos que están encima de la mesa: por un lado, aplicar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) a algunos de los trabajadores que no pueden desarrollar su trabajo por el cierre decretado por el Estado. Hay empleados que pueden teletrabjar y seguir cumpliendo sus cometidos, pero otros no pueden realizar su actividad y a esos sí les puede afectar el ERTE en caso de que finalmente la directiva lo lleve a cabo.

Por otro lado, hay prevista una reunión con representantes de la plantilla para explicarles la situación y ver qué medidas se toman. Desde el Consejo también quieren escuchar a los jugadores e intentar llegar a un acuerdo satisfactorio para las dos partes. Algunas voces del vestuario, como por ejemplo Eneko Bóveda, ya reconocía días atrás que vienen tiempos duros y que la factura habrá que pagarla entre todos: “Lo más justo sería asumir el reparto más justo posible sin que nadie salga claramente perjudicado”, indicó el vasco la semana pasada. Una reducción del salario es una de las opciones que se barajan.

Este fin de semana se produjo una reunión entre David Aganzo, presidente de la AFE (el sindicato de los jugadores) y los capitanes de los conjuntos de Segunda División. En el fútbol español se están viendo diferentes situaciones: clubs que tramitan ERTES o clubs que intentar acordar con sus jugadores rebajas de las fichas.

El problema a la hora de llegar a un entendimiento es la incertidumbre sobre lo que pasará. Nadie sabe si volverá la competición, cuándo regresaría en caso de que se pudiese jugar, en qué condiciones... son muchas las incógnitas y pocas las certezas. Esta semana puede ser importante para conocer la estrategia del Deportivo en esta crisis.