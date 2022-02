Borja (Deportivo): “Estamos centrados en Logroño, la puntuación vale lo mismo”

BAJAS Y ALTAS

Villares terminó la cuaretena y Trigueros ha entrenado desde el miércoles. Están todos disponibles menos Víctor, del que no conocemos todavía el alcance de la lesión. No lo tenemos claro porque tiene una dolencia que le impide hacer cosas. No es como una lesión muscular que tiene unos plazos. Es un tema óseo y depende de cómo se vaya encontrando él. Por eso no hay un plazo fijo. No tenemos fechas exactas

ÁLVARO REY

Álvaro para noventa minutos de calidad no está. Sí que está cada vez mejor y nos va a aportar.

YEREMAY

Peke tiene un talento diferente y sabe lo que tiene que hacer para jugar con nosotros. Hay que tener paciencia pero es verdad que él es especial. Lo tiene que hacer diariamente con nosotros en el día a día porque la competencia con nosotros tiene un nivel altísimo. Quiles, William, Álvaro Rey.

Le pido que sea constante en su juego. Que tenga continuidad en el nivel de exigencia de Primera RFEF, que es mayor que el del otro día. Es un jugador especial en cuanto a su talento. Lo que tiene que hacer es lo que hizo el otro día pero con el nivel de exigencia de Primera RFEF.

ELITIM, APERCIBIDO

Si creemos que tiene que jugar, jugará. ¿De qué sirve pensar en el miércoles? Si lo sancionan, pues no jugará. Con él no he hablado de este tema en toda la semana. Estamos centrados en logar los tres puntos en Logroño

RACING DE SANTANDER

Está claro que aparecerá en el ambiente, pero el equipo está centrado en Logroño. La puntuación vale igual la del miércoles que la del domingo. Irnos más allá no nos ayuda.

GESTIÓN DE LA DERROTA

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Podía llegar y estoy convencido de que llegarán más. Lo hemos afrontado con la personalidad del grupo, con normalidad. Darle la misma normalidad que cuando ganamos en el noventa. Nosotros, como cuerpo técnico, tenemos que ir a un análsis a largo plazo, qué cosas hacemos bien y uqé ma Lo raro es la racha que llevábamos. Tenemos que tener la cabeza fría. Hay que llegar bien posicionado a finales de abril principios de marzo. Ahí, si estamos bien posicionados, podremos pelear por el objetivo