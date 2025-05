Así está la situación de Yeremay en el Deportivo

Coruña - Publicado el 20 may 2025, 14:35 - Actualizado 20 may 2025, 16:50

Yeremay Hernández sigue siendo uno de los nombres del mercado. El Como italiano estaría dispuesto a pagar la cláusula del canario, según Fabrizio Romano y Matteo Moretto.

En el Deportivo no han recibido, por el momento, ninguna propuesta formal por el jugador. Evidentemente, si pagan la cláusula no tienen que hacerla, pero desde la entidad herculina tampoco tienen ninguna comunicación del entorno del futbolista sobre una salida a otro club.

Yeremay está haciendo una gran campaña. Ante el Granada anotó su gol número 15. Penalti que le hacen a él mismo y, de panenka, balón a la red. Tiene 22 años, se ha estrenado como internacional sub 21 y está llamando mucho la atención. Líder de la categoría en número de regates y de duelos ganados, está en la agenda de muchos equipos.

mercado de enero

En invierno ya se habló mucho de su posible salida del Deportivo. Yeremay interesaba a varios clubes y siguió vistiendo de blanquiazul. Incluso se produjo una mejora en su contrato con un subida de cláusula, alrededor de los 35 millones de euros. El futbolista tenía la sartén por el mango y decidió firmar. En abril de 2024 ya había prorrogado su vinculación hasta 2030, pero llegó a un acuerdo con el Dépor y, manteniendo la fecha final, admitió esa subida de cláusula porque está muy contento en el club y en la ciudad

BUENA RELACIÓN CON MASSIMO BENASSI

Club y jugador van de la mano y tienen buena relación. El Dépor sigue en su postura de no negociar, de pedir la cláusula de su futbolista más valioso. No tiene urgencias por vender y se quiere mantener firme en este aspecto. Además, está la opinión del propio Yeremay, que será la clave del asunto. La relación entre el 10 y el Director General, Massimo Benassi, es muy buena, tal y como ha contado en varias ocasiones el atacante del cuadro de Gilsanz. En su momento, le dedicó un gol, y el pasado sábado, tras el duelo ante el Granada, quiso salir en su defensa tras los gritos de 'Benassi, dimisión' de parte de la grada de Riazor

el jugador, tranquilo

Yeremay ha hablado en las últimas semanas de las noticias que lo 'colocan' fuera de Riazor y ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad. El último, tras el duelo de la pasada jornada y ante la pregunta sobre el interés del Como italiano

Hace dos semanas, también se refirió a su futuro tras meses sin hablar de ello: "Ahora mismo lo normal sería quedarme en el Dépor, pero lo que puede pasar no lo sé. No lo sabe nadie. La gente puede pensar, imaginar, pero la realidad es que tengo contrato hasta 2030, que no es poco y estoy tranquilo. No pienso en lo que puede pasar, pienso en el momento y en el ahora", indicó el pasado 8 de mayo tras recibir el premio Estrella Galicia al mejor jugador del mes. Será un verano con muchas noticias sobre el futuro del hombre más desequilibrante del Deportivo y todas las opciones están abiertas.