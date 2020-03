Abdoulaye Ba no quiere regresar al Rayo Vallecano

Abdoulaye Ba jugará en el Deportivo hasta el 30 de junio cedido por el Rayo Vallecano pero la intención del futbolista es no regresar a la disciplina del equipo madrileño. El central no estaba teniendo minutos esta temporada y sus últimos meses no han sido fáciles. Dice que tuvo ofertas para salir pero que los dirigentes de la entidad vallecana no quisieron aceptar ninguna: “Le he explicado claramente que no quiero seguir allí más. Como tengo contrato, tengo que respetarlo. Nadie del Rayo puede decirme que profesionalmente estuve mal con el club o con la gente, pero quiero que una cosa quede clara: no quiero continuar allí más”.

Ba ya se entrena como uno más a las órdenes de Fernando Vázquez desde el pasado martes. Llega para sustituir a Somma, lesionado de larga duración. El senegalés espera volver a disfrutar del fútbol en su estancia en Riazor: “Quiero volver a ser feliz en un club grande como este, que es grande y tiene títulos. Estoy muy contento y quiero defender estos colores hasta la muerte”.

Con 29 años y 1,97 de altura, el zaguero completa la nómina de centrales junto a Montero y a Mujaid. Como alternativas, el técnico ha estado utilizando a Peru Nolakoain en el lugar de Somma durante estos partidos. Además, futbolistas como Bóveda o Álex Bergantiños también han actuado en esa demarcación.

El Deportivo, por ahora, mantiene los entrenamientos con cierta normalidad, aunque serán todos a puerta cerrada. La competición, según anunció la Liga de Fútbol Profesional, parará un mínimo de dos semanas. El equipo blanquiazul no jugará ante el Sporting de Gijón en Riazor ni contra el Oviedo en el Carlos Tartiere. El equipo, después de acumular siete triunfos seguidos, llega a este parón forzoso tras cuatro jornadas sin conocer el triunfo y en zona de descenso a Segunda División B.