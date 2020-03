Richard Barral: “Con Ba hay cláusula del miedo, de mucho miedo”

Richard Barral, asesor del Consejo de Administración y responsable de la parcela de fichajes, atendió a los medios de comunicación tras la presentación de Abdoulaye Ba como nuevo jugador blanquiazul. “Ba es un jugador rápido a pesar de su estatura. Técnicamente tiene buen nivel. De joven iba para top. Ha tenido altibajos en su carrera pero esperamos que aquí nos de su mejor versión. Hay cláusula del miedo, de mucho miedo y eso que al final la bajaron un poco porque ellos quisieron, pero es de mucho miedo. Normalmente se ponen cantidades altas. Yo no sé en cuanto quedó, se habló de cuatro y creo que debió quedar en dos. Comentábamos en plan broma, mejor poner 50 para tenerlo para el libro Guinness. Pero nosotros también la pondríamos”, aseguró en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo.

Con respecto a la necesidad que tenía el club de fichar a un central, a raíz de la lesión de Somma, Barral señaló: “Se hablaba mucho de número pero en cuanto a número no era tan necesario. Peru es verdad que le gusta más de mediocentro pero también puede ser central. También Bóveda o Bergantiños”.

El asesor de la directiva de Fernando Vidal explicó que el club ya había hablado con Somma para transmitirle su deseo de ampliar su contrato. “La renovación de Somma está hablada. No es el momento por el tema de la asamblea, pero la palabra vale y se le dijo que estuviese tranquilo, que el club no lo iba a dejar solo y que lo íbamos a renovar. Es lo ético”.

Richard Barral habló también del coronavirus y de la posibilidad de jugar a puerta cerrada el partido del sábado contra el Sporting de Gijón. “Entre jugar a puerta cerrada y suspender, prefiero suspender. Seríamos de los más perjudicados porque llenamos el estadio”.

El responsable de los fichajes del Deportivo destacó el rendimiento de los futbolistas llegados en el mercado de invierno. “El impacto de lo que han jugado ha sido importante desde el minuto uno y el resto ha cumplido cuando han salido. Lo bueno es que tienes variedad y ahí ya decide el entrenador. Sabíamos que no íbamos a ganar todos los partidos. Hay que mantener la calma. Veníamos de un equipo prácticamente descendido a estar en la pelea”.

Barral habló también del interés del club herculino en renovar el contrato de Mujaid. “Mujaid tiene dos años con una cláusula importante. Al club le gustaría ampliar y hemos tenido ya algún contacto”, aseguró.

El cargo de Richard Barral en el seno de la entidad blanquiazul todavía está en el aire. “Estoy a la disposición del club. Vine a ayudar y, a partir de ahí, no sé si continúo o no en mi función. Eso no es lo urgente”.