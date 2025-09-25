Viaja a Marruecos y alucina con lo que encuentra en su hotel: "Si notáis que os falta, ya sabéis donde están"

El creador de contenido español Jorge Amor ha dejado a sus seguidores boquiabiertos con un hallazgo de lo más inesperado durante su viaje a Marruecos. En un hotel de la zona, se encontró con toallas del Área de Salud de Navalmoral de la Mata, y no dudó en mostrarlo en sus redes con su característico humor.

“Yo me quedo muerto”, decía Jorge mientras enseñaba las toallas. Entre bromas, añadió: “Si habéis notado últimamente que os faltan toallas, ya sabéis dónde están”.

Lo curioso es que en este viaje le acompañaba un extremeño, su amigo Jesús, que también se quedó boquiabierto. Y no era la única sorpresa: además de los paños del complejo cacereño, en el hotel también encontraron toallas procedentes de la Junta de Andalucía, sumando más misterio aún al hallazgo.

Por ahora, nadie sabe cómo estas toallas han llegado hasta Marruecos, lo que ha generado todo tipo de especulaciones y bromas entre los seguidores de este influencer.

¿de dónde vienen estas toallas?

La Junta de Extremadura aclara que "no consta pérdida ni cesión autorizada" de estos elementos. Añade que se ha iniciado una "revisión interna para verificar el inventario y posibles irregularidades" y advierte de que, en caso de detectarse, se "adoptarán medidas para esclarecer cómo salieron del circuito sanitario".

El Ejecutivo recuerda además que "todo el material con el logotipo del SES es de uso exclusivo sanitario y no puede comercializarse, donarse ni reutilizarse fuera del ámbito autorizado".

Por su parte, según recoge el verificador de noticias Maldita.es, desde la administración andaluza indican que "se desconoce el motivo" que justifique la presencia de estas toallas en el hotel. Añaden, además, que ni siquiera conocen si las mismas han estado realmente en algún hospital de la comunidad o si se trata de simples copias.

Lo cierto es que el logotipo que aparece en las imágenes es antiguo. La Junta de Andalucía cambió su imagen en 2020 y, según apunta el citado medio, se siguieron utilizando mantas y toallas con la identidad corporativa anterior hasta que se agotaron las existencias o se recomendó su sustitución por deterioro.

El hotel tampoco ha emitido un comunicado oficial aclarando la situación. Mientras tanto, decenas de usuarios en redes sociales se preguntan cómo se gestiona este tipo de material en los hospitales, especialmente en el momento de su desecho.

¿quién es jorge amor?

Nacido el 13 de marzo de 1995, Jorge Amor se hizo famoso en Vine, la plataforma de videos cortos que marcó tendencia, y supo adaptarse con éxito a TikTok e Instagram, donde ya acumula más de 2 millones de seguidores, en la primera, y 750.000 en la otra Su contenido combina humor cotidiano, parodias y un toque de ironía, logrando así calar en el público joven.