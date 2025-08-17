La UME refuerza Extremadura: 20 patrullas y maquinaria pesada llegan para reforzar la seguridad y la emergencia

La presidenta de la Junta de Extremadura, Maria Guardiola, ha agradecido personalmente al Teniente Coronel de la Unidad Militar de Emergencias (UME) la comunicación sobre el despliegue de nuevos recursos en la región.

Según ha informado la presidenta a través de sus redes sociales, 20 patrullas de la Brigada Extremadura XI de Bótoa se encargarán de reforzar la presencia, la vigilancia y la disuasión en zonas que no estén afectadas por la emergencia, garantizando así la seguridad ciudadana en todo el territorio.

Además, se ha anunciado un dispositivo de refuerzo con 4 máquinas pesadas de la Armada, que se desplazarán desde Rota para colaborar en tareas de emergencia y apoyo logístico.

Guardiola destacó la coordinación entre las fuerzas militares y los servicios autonómicos, subrayando que estos recursos llegarán en el momento crucial para reforzar la seguridad y la asistencia a los ciudadanos.

"Quiero agradecer al Teniente Coronel de la UME su comunicación y el esfuerzo de todas las fuerzas implicadas. La seguridad y el bienestar de los extremeños es nuestra prioridad", afirmó la presidenta.

Con esta medida, la Junta de Extremadura busca garantizar la seguridad, la vigilancia y la eficacia de la respuesta ante cualquier situación de emergencia, reforzando la confianza de la ciudadanía en los mecanismos de protección y prevención.