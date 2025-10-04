Horario y dónde ver y escuchar el Real Zaragoza-Córdoba CF de la jornada 8ª de Liga Hypermotion

El Córdoba buscará el domingo a las 14:00 su primera victoria como visitante en un recinto, el estadio Ibercaja, en el que nunca ha jugado dado que es provisional mientras se remodela La Romareda. Iván Ania mantiene como bajas a Adilson y Alcedo por lesión y a Albarrán por motivos personales, pero recupera a Jacobo tras cumplir su sanción.

El rival, el Real Zaragoza, fue capaz de ganar su primer partido de Liga el pasado fin de semana ante el Mirandés y cuenta con la baja de Paulino. En sus filas hay jugadores de calidad como el ex cordobesista Sebas Moyano.

HORARIO Y DÓNDE VER EL REAL ZARAGOZA-CÓRDOBA

El partido Real Zaragoza-Córdoba lo podrás seguir desde las 13:50 horas con la narración de Toni Cruz y los comentarios técnicos de Hugo Rengifo y Paco López en el Tiempo de Juego de COPE Córdoba en el dial 1215 AM y desde cualquier lugar a través de la web de COPE Córdoba y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego seleccionando la emisora de COPE Córdoba.

En televisión se podrá seguir a través del canal LALIGA TV Hypermotion y LaLiga TV Bar, canales de Movistar Plus. Además de las plataformas de PTV, Golstadium y Olin.