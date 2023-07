Un total de 86 municipios extremeños no registraron ningún nacimiento en 2022

Un total de 86 municipios extremeños - 16 en la provincia de Badajoz y 70 en la de Cáceres- no registraron ningún nacimiento en 2022, un año en el que el número de alumbramientos se situó en 6.872 en Extremadura, lo que supone una tasa bruta de natalidad por cada mil habitantes del 6,52.



Así, la región registró el pasado año 305 nacimientos menos y sumó 15 localidades más en las que no se produjo ningún nacimiento respecto al año anterior, según los datos de Movimiento Natural de la Población publicados este miércoles por el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX).



Los meses de mayores nacimientos fueron enero (607), diciembre (604) y agosto (602), mientras que en octubre y abril se registraron menos nacimientos, 518 y 540, respectivamente.



Durante 2022, nacieron más niños (3.616) que niñas (3.256), y el 8,4% de los nacidos tenían madre de nacionalidad extranjera, el 26,4% de ellas procedente de Rumanía y el 22,9% de Marruecos.



En este año, el 72,5% de las mujeres que fueron madres tenían más de 29 años.



En 2022 la tasa de natalidad más alta entre los municipios extremeños se registró en Carcaboso, 13,8 nacimientos por mil habitantes, y se alcanzó una tasa a nivel autonómico de 6,52 nacimientos por mil habitantes.



En cuanto al tipo de parto, 6.737 ( el 98,8%) fueron simples y 83 múltiples. En los partos sencillos, el 44,2% de los nacidos pesaron entre 3 y 3,49 kilogramos mientras que en los partos múltiples únicamente el 6,6% de los nacidos se encontraban en este intervalo de peso.



Los nombres más frecuentes entre las niñas nacidas en 2022 fueron Lucía (31,9) y Valeria (27,3), así como Manuel (37,1) y Hugo (31,5) entre los niños en este año.



Por otro lado, en Extremadura se inscribieron en 2022 un total de 12.262 defunciones, 47 más que en el año anterior, con una tasa bruta de mortalidad por cada mil habitantes de 11,3.



Los meses que registraron más defunciones fueron julio (1.238), enero (1.228) y diciembre (1.075), y el 50,9% de las defunciones se dieron en hombres.



Las principales causas de fallecimiento fueron las enfermedades del sistema circulatorio (27,3%), los tumores (23,5%) y las enfermedades del sistema respiratorio (10,3%).



En el caso de los tumores y las enfermedades del sistema respiratorio implican más defunciones entre los hombres, frente a las enfermedades del sistema circulatorio más frecuentes en las mujeres.



En la provincia de Badajoz no se produjo ninguna defunción únicamente en el municipio de El Carrascalejo, y en Campillo de Deleitosa, Collado de la Vera, Herreruela, Oliva de Plasencia, Pedroso de Acim y Toril, en la provincia de Cáceres.



En cuanto a la información de las defunciones registradas en Extremadura cuya causa básica fue el COVID-19, en 2022 se han producido 827 defunciones.



Los meses en los que se producen más fallecimientos por esta causa son enero (150) y julio (142).



A nivel provincial, en el 39,5% de los casos las defunciones por esta causa se han registrado en Cáceres y el 60,5% en Badajoz.



Asimismo, en 2022 se inscribieron 4.145 matrimonios, 875 más que en 2021, lo que supone una tasa bruta de nupcialidad por cada mil habitantes de 3,93 en Extremadura.



Durante este año se registraron 93 matrimonios entre personas del mismo sexo, en el 73,1% de ellos los contrayentes estaban solteros.



Los meses en que más se han concentrado los matrimonios, fueron septiembre, junio, octubre y julio, que suman el 51,8% de las celebraciones siendo el mes de septiembre el más elegido para los enlaces (15%).



Según el tipo de celebración elegida por los contrayentes de matrimonios entre personas de distinto sexo, el 32,9% de los casos fueron de carácter religioso y el 67,1% de carácter civil.



Del total de matrimonios registrados en este año, en el 9,1% al menos uno de los contrayentes era extranjero.



De los 153 municipios de Badajoz en los que han tenido lugar matrimonios, en 14 de ellos han sido exclusivamente religiosos y en 24 exclusivamente civiles, mientras que en la de Cáceres, 10 han sido exclusivamente religiosos y 62 civiles.