Robe Iniesta ya es eterno en Plasencia: la ciudad nombra al músico Hijo Predilecto

El pleno del ayuntamiento de Plasencia ha aprobado de forma definitiva el nombramiento de Robe Iniesta como Hijo Predilecto de la ciudad. La decisión, que ha contado con el apoyo unánime de la corporación municipal, llega meses después del fallecimiento del artista, generando un sentimiento “agridulce”, en palabras del alcalde, Fernando Pizarro.

Pizarro ha expresado la dualidad del momento: la satisfacción por el reconocimiento y la nostalgia por no poder celebrarlo con el músico en vida. “Hoy es un día en el que volvemos a recordar que el genio físicamente no está con nosotros”, ha lamentado. Sin embargo, ha añadido que, como los grandes humanistas, “el artista nunca muere, porque permanece vivo en su obra”.

El artista nunca muere, porque permanece vivo en su obra" Fernando Pizarro Alcalde de Plasencia

Un nombramiento con el permiso del artista

El alcalde ha revelado que el propio Robe Iniesta tuvo conocimiento de esta distinción. Según Pizarro, mantuvo una relación personal con el músico y, en su última reunión oficial, le comentaron la propuesta. “Nos dio su permiso y también lo agradeció”, ha confirmado el edil, subrayando la conexión directa del nombramiento con el propio artista.

Rober Solsona / Europa Press Robe

El legado de Robe más allá de los homenajes

Fernando Pizarro ha recordado que a Robe “no le gustaban mucho los homenajes”, ya que su interés se centraba en apoyar a las nuevas generaciones de artistas para darles “todas las facilidades que él decía ‘yo no tuve’”. En línea con este deseo, el ayuntamiento está impulsando varios proyectos, como un gran mural diseñado por el propio Robe junto al artista plástico Brea y la adaptación de una iglesia desacralizada como local de ensayo para grupos emergentes.

Además, el próximo 16 de mayo, día de su cumpleaños, se celebrará un concierto gratuito en Torre de Lucía con bandas emergentes, organizado por su productora y familia. El alcalde también ha adelantado que se está planeando un gran homenaje para septiembre con artistas de primer nivel que colaboraron con él. “Robe Iniesta va a seguir siendo siempre parte del día a día de Plasencia”, ha concluido Pizarro.