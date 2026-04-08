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Robe Iniesta ya es eterno en Plasencia: la ciudad nombra al músico Hijo Predilecto

El alcalde, Fernando Pizarro, desvela en COPE los detalles del nombramiento y los homenajes que recordarán al artista en su ciudad natal

(Foto de ARCHIVO)El cantante Roberto Iniesta, 'Robe', durante un concierto en el Auditorio Miguel Ríos, a 25 de mayo de 2024, en Rivas-Vaciamadrid, Madrid (España). Robe Iniesta es compositor, músico, poeta y escritor, conocido por ser el fundador en 1987 y cantante del grupo de rock español Extremoduro. En 2015, Robe publicó su primer trabajo en solitario, titulado ‘Lo que aletea en nuestras cabezas’. En 2023 presentó su último disco hasta la fecha, titulado ‘Se nos lleva el aire’. Su nueva gira, ‘Ni santos ni inocentes’, que comenzó el pasado 11 de mayo, llevará al cantante por toda España hasta noviembre.Ricardo Rubio / Europa Press25/5/2024
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Adrián García

Adrián García Durán

Badajoz - Publicado el

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El pleno del ayuntamiento de Plasencia ha aprobado de forma definitiva el nombramiento de Robe Iniesta como Hijo Predilecto de la ciudad. La decisión, que ha contado con el apoyo unánime de la corporación municipal, llega meses después del fallecimiento del artista, generando un sentimiento “agridulce”, en palabras del alcalde, Fernando Pizarro.

Pizarro ha expresado la dualidad del momento: la satisfacción por el reconocimiento y la nostalgia por no poder celebrarlo con el músico en vida. “Hoy es un día en el que volvemos a recordar que el genio físicamente no está con nosotros”, ha lamentado. Sin embargo, ha añadido que, como los grandes humanistas, “el artista nunca muere, porque permanece vivo en su obra”.

El artista nunca muere, porque permanece vivo en su obra"

Fernando Pizarro

Alcalde de Plasencia

Un nombramiento con el permiso del artista

El alcalde ha revelado que el propio Robe Iniesta tuvo conocimiento de esta distinción. Según Pizarro, mantuvo una relación personal con el músico y, en su última reunión oficial, le comentaron la propuesta. “Nos dio su permiso y también lo agradeció”, ha confirmado el edil, subrayando la conexión directa del nombramiento con el propio artista.

(Foto de ARCHIVO)El cantante Roberto Iniesta, 'Robe', actúa durante una actuación en el Auditorio Marina Sur, a 11 de mayo de 2024, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). Robe Iniesta es compositor, músico, poeta y escritor, conocido por ser el fundador en 1987 y cantante del grupo de rock español Extremoduro. En 2015, Robe publicó su primer trabajo en solitario, titulado ‘Lo que aletea en nuestras cabezas’. En 2023 presentó su último disco hasta la fecha, titulado ‘Se nos lleva el aire’. Su nueva gira, ‘Ni santos ni inocentes’, que comienza hoy y llevará al cantante por toda España hasta noviembre, sirve de presentación para el álbum.Rober Solsona / Europa Press11 MAYO 2024;ROBE;ROBE INIESTA;CANTANTE;MÚSICO;MÚSICA;CONCIERTO;GIRA;EXTREMODURO;11/5/2024

Rober Solsona / Europa Press

Robe

El legado de Robe más allá de los homenajes

Fernando Pizarro ha recordado que a Robe “no le gustaban mucho los homenajes”, ya que su interés se centraba en apoyar a las nuevas generaciones de artistas para darles “todas las facilidades que él decía ‘yo no tuve’”. En línea con este deseo, el ayuntamiento está impulsando varios proyectos, como un gran mural diseñado por el propio Robe junto al artista plástico Brea y la adaptación de una iglesia desacralizada como local de ensayo para grupos emergentes.

Además, el próximo 16 de mayo, día de su cumpleaños, se celebrará un concierto gratuito en Torre de Lucía con bandas emergentes, organizado por su productora y familia. El alcalde también ha adelantado que se está planeando un gran homenaje para septiembre con artistas de primer nivel que colaboraron con él. “Robe Iniesta va a seguir siendo siempre parte del día a día de Plasencia”, ha concluido Pizarro.

Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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