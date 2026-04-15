CIBERSEGOVIA 2X26:"Hacienda nunca te va a pedir información por SMS o email"

La campaña de la Renta ha comenzado y, con ella, se intensifican los intentos de estafa por parte de los ciberdelincuentes. El experto en ciberseguridad, Abel Gómez, ha advertido que los estafadores se aprovechan del "estado mental de las personas" durante este periodo, explotando la prisa, el miedo o la expectativa de recibir una devolución.

El 'modus operandi' de la estafa

Los delincuentes envían correos electrónicos y SMS falsos que suplantan la identidad de la Agencia Tributaria. Estos mensajes suelen alertar sobre una supuesta devolución de impuestos pendiente e incluyen un enlace que redirige a una página web fraudulenta, diseñada para imitar a la oficial.

El nivel de sofisticación de estos fraudes ha aumentado considerablemente. "Recuerda que ahora con la inteligencia artificial todo se hace de tal manera que parece idéntico, exacto, igualito", señala Gómez. Una vez en la web falsa, se solicita a la víctima que introduzca datos personales, credenciales o incluso el número de cuenta bancaria con el pretexto de verificar su identidad.

Cómo no caer en la trampa

Ante esta situación, Gómez es tajante y recuerda una regla fundamental: "Hacienda nunca te va a pedir, o ya sea por SMS o por correo electrónico, información personal, nunca". La recomendación principal es acceder siempre a la web de la Agencia Tributaria escribiendo la dirección en el navegador, nunca a través de enlaces recibidos.

Hacienda nunca te va a pedir, o ya sea por SMS o por correo electrónico, información personal, nunca"

Los estafadores explotan la psicología de la víctima mediante la urgencia artificial y el miedo que genera recibir una notificación de Hacienda. Según Abel, "si consiguen que esa persona actúe de prisa, el fraude tiene muchísimas opciones de que funcione".

Si consiguen que esa persona actúe de prisa, el fraude tiene muchísimas opciones de que funcione"

Qué hacer si has sido víctima

En caso de haber caído en el engaño y facilitado datos, es crucial actuar con rapidez. Se debe cambiar inmediatamente las contraseñas de los servicios afectados, contactar con el banco si se han compartido datos financieros y, fundamentalmente, denunciar. "Recopila toda la información cuanto antes y vete a denunciarlo a la Policía Nacional o la Guardia Civil", aconseja Gómez.

El experto insiste en la importancia de no avergonzarse por haber sido estafado, ya que el silencio "está en realidad ayudando al ciberdelincuente". Por ello, la prudencia y la verificación son las mejores herramientas para que los contribuyentes no solo revisen su borrador, sino también la autenticidad de cada mensaje que reciben.