El Jaén CB denuncia que no podrá jugar en el Olivo Arena y tendrá que salir de la provincia

El Jaén Club de Baloncesto ha emitido un duro comunicado en el que expresa su “profunda indignación y malestar” ante la imposibilidad de disputar en el Olivo Arena su próximo encuentro como local, correspondiente a la última jornada de la liga regular de Segunda FEB.

El partido ante Logrobasket, previsto para el sábado 18 de abril de 2026 a las 20:00 horas, no podrá celebrarse en la instalación habitual. Según denuncia el club, la situación les obliga incluso a jugar fuera de la provincia al no disponer de una alternativa adecuada en Jaén.

“Desde el Jaén Club de Baloncesto queremos dirigirnos a nuestra afición, a toda la provincia de Jaén y a quienes sienten y apoyan el baloncesto y el deporte de nuestra tierra, para trasladar nuestra profunda indignación y malestar ante la situación generada en relación con nuestro próximo partido como local”, señala el comunicado.

El club explica que inició las gestiones el pasado 23 de febrero, solicitando al Jaén Fútbol Sala un ajuste horario que permitiera la convivencia de ambos encuentros en el Olivo Arena. La petición, subrayan, se realizó conforme a la normativa oficial: “la última jornada de la Liga Regular se disputará en horario unificado. Dichos encuentros se jugarán a las 20:00 horas”.

Sin embargo, la respuesta no llegó hasta el 27 de marzo, cuando el Jaén FS comunicó su negativa a modificar el horario. “El Jaén FS comunicó su negativa a modificar el horario, argumentando su compromiso con su afición, a la que el Jaén Club de Baloncesto quiere trasladar desde estas líneas el máximo respeto, sin haber pretendido en ningún caso ocasionar perjuicio alguno”, recoge el texto.

A partir de ese momento, el Jaén CB asegura haber intentado mediar a través del gestor de la instalación y aportar documentación adicional para justificar la obligatoriedad del horario unificado. Finalmente, este 14 de abril recibieron la negativa definitiva.

“Este escenario, a escasos días de un partido vital para el Jaén Club de Baloncesto, nos obliga a competir fuera de nuestra provincia. Una situación que, entendemos, podría y debería haberse evitado si desde el primer momento se hubiera actuado con voluntad, coordinación y responsabilidad en beneficio del conjunto del deporte jiennense”, lamenta el club.

La entidad considera que la falta de acuerdo supone un agravio importante para su proyecto deportivo, destacando su trayectoria y peso en el baloncesto provincial. “Hablamos de un club con más de 35 años de historia, más de 350 jugadores, presencia en Segunda FEB y dos equipos en Liga Nacional 1”, recuerdan.

Además, advierten del impacto más allá del plano deportivo: “Está en juego la imagen del deporte en nuestra ciudad y en nuestra provincia, así como la igualdad de oportunidades en la competición”.

El comunicado concluye con un mensaje firme en defensa de su afición y sus derechos: “Nuestra afición, que ha demostrado un compromiso ejemplar durante toda la temporada, merece respeto, información y condiciones dignas para apoyar a su equipo en un momento decisivo”.

El Jaén CB asegura que seguirá trabajando “hasta el último momento” para encontrar una solución, mientras la disputa por el uso del Olivo Arena deja en el aire uno de los partidos más importantes de la temporada.