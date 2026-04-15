Desmantelan un punto de droga en Alicante: así operaba desde su propia vivienda

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un punto de venta de droga al menudeo que operaba desde una vivienda en la zona norte de Alicante. La operación policial ha culminado con la detención de una mujer de 45 años como presunta autora de un delito de tráfico de drogas. La investigación se inició tras recibir informaciones que apuntaban a que la mujer se dedicaba a la venta y distribución de sustancias estupefacientes desde su propio domicilio.

Pillada 'in fraganti' durante una venta

Tras identificar a la mujer encargada de la venta de la droga, los agentes establecieron un dispositivo con diversas vigilancias en torno a su domicilio. Durante uno de los seguimientos, los investigadores interceptaron a la investigada justo cuando se disponía a realizar una transacción de droga, por lo que, debido a la cantidad de sustancia que portaba en ese momento, fue detenida por un presunto delito de tráfico de drogas.

El operativo continuó con el posterior registro de su domicilio, donde los agentes intervinieron un total de 48 gramos de speed, 21 gramos de hachís, 75 pastillas de éxtasis y una báscula de precisión utilizada para el pesaje de las sustancias destinadas a la venta.

La detenida, una vez finalizadas las diligencias policiales, ha sido puesta a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Alicante. Con esta actuación, la Policía Nacional considera que se ha logrado erradicar un importante punto de venta de sustancias estupefacientes en la localidad.