Los Reyes visita las tierras arrasadas en el incendio más devastador de Extremadura

Los Reyes Felipe VI y Letizia durante su visita al valle del Jerte, zona afectada por los incendios

Los Reyes de España han iniciado este viernes su recorrido por algunos de los lugares más afectados por el incendio forestal de Jarilla (Cáceres), considerado el más virulento de la historia más reciente de Extremadura y que asoló 17.350 hectáreas.

Han aterrizado en Rebollar, donde han sido recibidos por la presidenta de Extremadura, María Guardiola; el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la alcaldesa de esta población cacereña, Petra Díaz.

Felipe VI y doña Letizia quieren conocer de primera mano los daños sufridos y las necesidades de los vecinos afectados, así como mostrar su agradecimiento a todos los equipos que han contribuido a combatir el fuego y proteger a la población.

En Rebollar, el único pueblo -200 vecinos- evacuado del valle del Jerte, mantendrán un encuentro con afectados tanto de esta localidad como de otros municipios cacereños, así como con representantes de los sectores apícola , ganadero, agrícola, turismo y agroturismo.

Tras la reunión se desplazarán a Cabezabellosa, primer municipio evacuado junto a Jarilla y Villar de Plasencia (12 de agosto), donde se reunirán con representantes de los efectivos que participaron en la extinción del fuego y ayuda a los afectados.

Los Reyes finalizarán su visita en Hervás, localidad en la que se reunirán con los alcaldes de los municipios afectados por el incendio y podrán conocer en qué situaciones se encuentran estas localidades y sus planes de recuperación y de futuro, han informado fuentes de Casa Real.