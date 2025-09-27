El Quinto Coño: el bar de Extremadura que triunfa con su caldereta de cabrito y sus recetas tradicionales

En el municipio pacense de La Codosera se encuentra un bar cuyo nombre no deja indiferente a nadie: El Quinto Coño. Lo que un día fue el Bar del Cazador es hoy un negocio familiar que ha ganado fama en la zona por su cocina tradicional, donde destacan platos como la caldereta de cabrito o las mollejas de pavo en salsa.

El origen de un nombre popular

La propietaria, Gracia Borrego, ha explicado que el bar lo abrieron sus suegros con el nombre de Bar del Cazador. Sin embargo, al estar situado a las afueras del pueblo, "era lo último que había", la gente comenzó a referirse a él de una manera más coloquial. "La gente empezó a decir, no, está allí ya en el quinto coño, el quinto coño, y el quinto coño se ha quedado", comenta Borrego sobre un apodo que se ha convertido en su seña de identidad.

La gente empezó a decir, no, está allí ya en el quinto coño, el quinto coño, y el quinto coño se ha quedado"

Recetas con sello familiar

La especialidad principal de El Quinto Coño es la caldereta de cabrito, junto con las chuletillas de cabrito, que se preparan guisadas o rebozadas. En su carta se mantienen recetas originales de la suegra de Gracia, como la prueba de cerdo, un plato típico de la región, y las demandadas mollejas de pavo en salsa.

La oferta gastronómica se completa con otras opciones como carnes ibéricas, raciones de pescado como el bacalao dorado, las puntillitas o los calamares, asegurando variedad para todos los gustos.

Quintos y café de la tierra

Para beber, el bar sirve tanto quintos como tercios bien fríos. Para finalizar la comida, el local presume de un café extraordinario que, pese a la cercanía con Portugal, es de origen extremeño. Se trata del Café Vargas, producido en Higuera de Vargas, un detalle que enorgullece a sus dueños y sorprende a los visitantes.