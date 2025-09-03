Quintana: el origen del incendio de Aliseda no fue por motivos cinegéticos

Los "primeros indicios" de la investigación que realiza la Guardia Civil en torno al incendio de Aliseda apuntan a que su origen “no tiene nada que ver con temas económicos ni de caza”, según ha explicado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, afirmó el pasado día 18 de agosto que el incendio forestal de Aliseda tiene un origen "intencionado" por "intereses económicos" y por una "cuestión cinegética". Posteriormente, se rectificó.

El incendio obligó a desalojar un día antes 40 viviendas, el Ecoparque de Cáceres y amenazó al Monumento Natural de Los Barruecos.

Este miércoles, a preguntas de los medios en relación a los incendios sufridos por Extremadura en verano, José Luis Quintana ha expresado, respecto al episodio de Aliseda, que su origen puede deberse a diversas causas, pero motivos económicos y cinegéticos “no es la primera línea de investigación en la actualidad”.

Por este motivo “hay que ser muy prudente”, ha manifestado el delegado del Gobierno en Extremadura.

José Luis Quintana ha explicado que hay “muchos motivos” que pueden llevar al origen de incendios, desde “la imprudencia de una persona a la falta de mantenimiento de una línea eléctrica en un determinado espacio, o de forma intencionada”, más allá del interés económico, entre otros.

Quintana ha recordado, además, que la Guardia Civil ha informado del esclarecimiento de 17 incendios, con cuatro personas detenidas y cinco investigadas.

El delegado del Gobierno ha destacado “la importancia de la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Extremadura, plantillas que se han incrementado desde 2018 en unos 200 policías nacionales y en 300 guardias civiles más, plantillas además con una gran profesionalidad y efectividad”.

Quintana ha realizado estas declaraciones tras participar en una reunión para garantizar la seguridad durante los actos con motivo del 'Día de Extremadura'.