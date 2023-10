El PSOE pregunta por las subvenciones supuestamente recibidas por un alto cargo de la Junta

El PSOE sacó a la palestra este jueves en la Asamblea de Extremadura un asunto, cuanto menos llamativo. Lo hicieron, además, en forma de pregunta parlamentaria, lanzada por el diputado y ex consejero José María Vergeles. De esta manera, los socialistas preguntaban y pedían aclaraciones sobre un posible conflicto de intereses con el secretario general de Cultura, Francisco "Paco" Palomino.

Apuntaba Vergeles a varias subvenciones públicas, dentro de los Fondos Next Generation, superaban los 38.000€ y que tenían como beneficiarias a empresas del secretario general de Cultura. Ese planteamiento lo ha defendido hoy Vergeles en los micrófonos de Cope: "en el Registro Mercantil no constan cambios de administrador (...) solo pedimos que nos lo aclaren y que se renuncie a las subvenciones". Un Vergeles que ha defendido que su partido no va contra nadie y que solo les preocupa una posible pérdida de fondos europeos "si se demostrase el conflicto de intereses".

La aclaración del secretario general de Cultura de la Junta, Paco Palomino, ha llegado en COPE Extremadura, donde ha ofrecido su versión. Asegura que se trata de subvenciones pedidas con mucha antelación a tomar posesión y que, en cualquier caso, ya no es administrador de la empresa que recibe las ayudas: "vendí la empresa el 18 de agosto, el señor Vergeles puede comprobarlo, no aparece en el Registro Mercantil porque los tiempos de la administración son lentos".

De esta manera, Palomino despeja las dudas sobre un posible conflicto de intereses que afectase a su cargo. No obstante, el Partido Socialista insiste en que pedirá un informe para esclarecer la situación.